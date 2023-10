«Martin Matte en direct»: Mike Ward dévoile combien «Sous écoute» lui rapporte mensuellement

Dans une rare apparition à la télé, l’humoriste Mike Ward a rendu visite à son ami de longue date Martin Matte, jeudi soir, sur le plateau de son talk-show. Il y est allé de quelques confidences, dévoilant notamment qui avait été le pire invité de Sous écoute et combien lui rapporte mensuellement son balado.

Décontracté et souriant, l’humoriste qui s’illustre tant sur la scène francophone qu’anglophone a révélé à Martin Matte, lors du segment Questions sur un carton, faire mensuellement dans les cinq chiffres grâce à son podcast Mike Ward : Sous écoute, soit plus près de 50 000$ que de 100$.

Le pire invité qu'il aurait reçu au Bordel, serait quant à lui Sébastien Bourgeault. «Chaque fois qu'il vient, c'est un désastre et après ça devient le fun, mais la première heure est tout le temps lourde», a confié Mike Ward au cours de ce segment.

Le succès de Sous écoute

«C’est vraiment internet qui m’a vraiment mis au monde. Même au début, avant qu’il y ait internet haute vitesse, je mettais [en ligne] des extraits en audio en MP3. Ça prenait 20 minutes “downloader” un MP3 d’une minute. Ça n’avait aucun sens», a d’abord raconté l’humoriste de 50 ans qui gagne maintenant très bien sa vie avec les retombées de son balado.

Il est d’ailleurs revenu sur la genèse de ce projet, qui a débuté après qu’un fan du Nouveau-Brunswick, qui avait gagné un concours pour avoir un spectacle privé de Mike Ward, lui ait fait découvrir les podcasts. L’humoriste a avoué être ensuite tombé sous le charme de la baladodiffusion.

«Je me suis dit "j’aimerais tellement faire ça. La technologie est rendue là, je vais faire un ‘show’". J’ai toujours aimé les humoristes québécois, mais je trouve que les humoristes, on est plus drôle "backstage" que sur scène. Je me suis dit que ça allait être le fun d’entendre le monde comme ils sont "backstage"», a expliqué Mike Ward.

Son balado a débuté d’abord sur Skype avant de conquérir YouTube et les autres plateformes de baladodiffusion. À ce jour, l’humoriste détient bon nombre de records, incluant le record Guinness du plus grand nombre de billets vendu pour assister à l’enregistrement d’un épisode.

Martin Matte a tenu à souligner, jeudi soir, la grande générosité de son ami qu’il a connu à l’école National de l’humour au début des années 1990, revenant notamment sur son initiative de construire et d’offrir des minimaisons aux itinérants. Une initiative que la Ville de Montréal avait refusée en plein hiver.

Les deux hommes ont également inauguré un nouveau segment, «The Mike is right», où deux personnes du public devaient identifier correctement le prix d’objets acheté par Mike Ward. Ils ont ensuite passé du temps de qualité avec Marylène Gendron, qui s’est bien moqué d’eux.

Martin Matte en direct est présenté depuis l’Espace St-Denis chaque jeudi, dès 21 h sur TVA. La semaine prochaine, Martin recevra Anne Dorval.