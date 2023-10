Météo du jour: encore de la douceur pour jeudi dans le sud du Québec

Le soleil se fera encore désirer jeudi à travers pratiquement tout le Québec en raison d’un ciel couvert par de denses nuages, qui risquent d’apporter quelques averses sur certains secteurs du centre et du nord de la province.

Mais ailleurs dans la province, notamment dans le sud du Québec, ce sera du temps doux avec des températures qui devraient rester confortables, allant jusqu’à tutoyer les 20 degrés, sous un ciel nuageux, comme à Montréal.

À Québec et dans les secteurs de la Beauce et de l’Estrie, Environnement Canada prévoit un temps nuageux avec 60% de probabilité d’averses et des températures confortables de 16 degrés au thermomètre, contrairement au Saguenay, où il fera 10 degrés.

Dans l’Est-du-Québec, on pourrait assister à de rares éclaircies, même si les nuages seront prédominants, entraînant une chute du mercure avec des températures qui ne dépasseront pas les 10 degrés, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Pour la journée de vendredi, le temps sera plutôt pluvieux dans la majeure partie du Québec si l’on excepte les secteurs du sud de la province, où les averses ne sont pas complètement exclues, notamment à Montréal, où il fera 19 degrés.

