Montréal Passion Vin 2023: déguster pour une grande cause

Montréal Passion Vin, la plus prestigieuse dégustation de vins au Québec organisée au profit de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), aura lieu les 24 et 25 novembre prochain. Et chose rare : il reste encore quelques billets !

L’événement-bénéfice en sera à sa 22e édition. C’est l’occasion unique de déguster des vins rares et prestigieux tout en faisant la rencontre en personne de ceux qui en sont les artisans. C’est surtout une manière de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de tumeurs musculosquelettiques (sarcomes) de l’HMR, l'un des trois centres de référence spécialisés dans le traitement de ce cancer. Ce dernier présente un taux de mortalité particulièrement élevé (jusqu’à 50 % des adultes et 30 % des jeunes adolescents en décèdent) et l’HMR reçoit entre 800 et 1200 patients dont plus du quart sont porteur d’une tumeur maligne.

Pour lancer le bal cette année, MPV a fait appel au champagne fétiche de l’agent 007, Bollinger. Cette maison haute-couture au style inimitable présentera ses meilleures cuvées. Le tout sera suivi du lunch le plus couru en ville qui mettra en vedette les barolos de la vénérable maison Borgogno. Le début d’après-midi sera consacré aux grands vins de Bourgogne de la maison Jacques Prieur. Pour conclure cette journée de rêve, les participants pourront apprécier plusieurs millésimes d’un des plus grands vins de la planète : Château Ausone, Premier grand cru classé A de Saint-Émilion. Le tout sera suivi le lendemain par un grand banquet où les vins de tous ces producteurs seront mis en lumière par des accords mets et vins qui vous en mettront plein la bouche, les yeux, sans oublier le nez !

C’est un rendez-vous de haute voltige à ne pas manquer : de grands vins, des passionnés, des vignerons d’exception pour les présenter et l’occasion de faire des rencontres humaines de premier plan durant deux jours.

C’est cher. Très cher, même. Mais c’est pour une grande cause qui peut sauver des vies. On s’informe en cliquant ici. Vous pourrez aussi en profiter pour jeter un coup d’œil aux deux autres événements de « soutien » que sont À Votre Santé et Montréal Passion Scotch.

Buvez moins. Buvez mieux.

Les Méchants Raisins sont de fiers partenaires de la Fondation HMR