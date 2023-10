Place de l’Hôtel-de-Ville: 18 M$ pour réaménager cet espace

Le réaménagement de la place de l’Hôtel-de-Ville aura finalement coûté 18 millions $, soit huit de plus que ce qui avait été planifié au départ.

La place a été inaugurée jeudi en présence du maire de Québec, Bruno Marchand, de la conseillère du secteur, Mélissa Coulombe-Leduc, et du ministre de Finances du Québec, Eric Girard.

L’inflation, les défis liés au maintien des arbres matures et le déplacement du monument du cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau, entre autres, ont fait croître les coûts, a expliqué le maire. Il s’est dit heureux de la «prouesse technique» qui redonne à la place ses lettres de noblesse tout en conservant la canopée. Le site et ses alentours comptent maintenant 17 arbres, soit cinq de plus qu’avant.

Événements

La superficie est passée de 1245 m2 à près de 4400 m2 et offre un espace événementiel et du mobilier urbain. On en a profité pour élargir les trottoirs des rues avoisinantes.

La facture de 18 millions $ a été partagée avec la Ville. En tout, 7 M$ proviennent du Secrétariat de la Capitale-Nationale et 4,5 M$ de l’Entente de développement culturel conclue entre le gouvernement et la Ville.