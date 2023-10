Quand la haine nous fait basculer dans l’horreur

Je suis en état de choc depuis que j’ai appris qu’un père de famille avait tué ses jumeaux pour se donner la mort ensuite. Tout ça pour faire souffrir sa femme qui l’avait laissé. Quel affreux gâchis !

Je fus moi-même placée devant une situation semblable il y a une quinzaine d’années. J’ai dû faire face à un homme qui n’acceptait pas que je ne veuille plus être à son service. Je n’en pouvais plus des éternelles disputes qu’on avait, et devant nos enfants en plus. Heureusement qu’un tribunal a tranché en ma faveur et que mon ex ne pouvait plus voir les enfants qu’en présence d’un chaperon. Qui sait ce qu’il aurait pu leur faire ? J’en tremble juste à y penser.

Comment se fait-il que la Sûreté du Québec, qui l’avait arrêté pour harcèlement envers son ex-conjointe, a pu le relâcher aussi facilement ? Comment se fait-il que personne autour de lui n’a sonné l’alarme, quand aujourd’hui, tout son entourage affirme qu’il n’allait pas bien ?

Anonyme

La Sûreté du Québec n’avait pas d’argument pour le garder en détention parce qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires. Notez aussi qu’elle n’est pas tenue et n’a pas les compétences pour faire un examen psychiatrique dans de telles circonstances. Pourquoi vouloir trouver des boucs émissaires pour un drame dont l’auteur est seul responsable ? Sachez que l’organisme Entraide pour hommes a mis sur pied un projet pilote avec la régie municipale de police Richelieu–Saint-Laurent pour établir une procédure qui ferait en sorte que les policiers fassent systématiquement appel aux organismes spécialisés en la matière. Espérons que cela devienne une pratique courante.