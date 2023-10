Retour des Nordiques: le ministre Girard a l’intention de rencontrer Bettman en novembre à New York

Le «ministre des Nordiques», Eric Girard, sera à New York en novembre et il a bien l’intention de rencontrer le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour parler d’une éventuelle expansion et de la possibilité de ramener une équipe professionnelle à Québec.

En impromptu de presse jeudi devant l’hôtel de ville de Québec, en compagnie du maire Bruno Marchand, le ministre des Finances, Eric Girard, a longuement parlé de sa volonté de démontrer à la LNH que la capitale «a changé» et qu’elle est une ville de choix pour une équipe de hockey professionnelle.

Il a d’ailleurs l’intention de rencontrer de nouveau le commissaire Gary Bettman lors de sa prochaine visite à New York, le mois prochain. «Lorsque je vais à New York, si M. Bettman est à New York lorsque je suis là, j’en profite pour aller dire bonjour et lui rappeler que Québec est une ville dynamique avec des infrastructures.»

Son prochain déplacement se fera dans le cadre des relations avec les investisseurs et la conférence Bloomberg en novembre. «C’est certain que s’il est disponible dans les mêmes dates où j’y suis, ça me fera plaisir d’aller le rencontrer.»

«Très sympathique»

Qualifiant le personnage de «très sympathique», M. Girard a rappelé que le commissaire Bettman «a mentionné qu’à moyen terme, il est possible qu’il y ait une expansion. J’ai entendu la ville de Québec comme une candidate possible alors je pense que tout ça, c’est positif. Il faudra d’abord qu’il y ait une expansion, ensuite qu’on monte une candidature compétitive et il y aura un processus. Dans ces dossiers-là, il faut une vision à long terme».

M. Girard rappelle les «atouts» de Québec: des amateurs, une histoire, une infrastructure des ligues majeures et de grandes entreprises «extrêmement solides».

Colisée Pepsi

Par ailleurs, la Ville de Québec a octroyé un contrat de gré à gré de 61 000$ pour le volet «éclairage et utilités publiques» du dossier de démolition du Colisée Pepsi. La conseillère membre de l’exécutif Mélissa Coulombe-Leduc a assuré que ce n’était pas en vue de la démolition de l’édifice et a précisé qu’il s’agit d’analyses et que le dossier est toujours à l’étude.

Pour le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, l’administration Marchand manque de transparence dans le dossier. «Je pense qu’il est prématuré d’explorer la démolition du Colisée avant d’avoir réfléchi à l’usage alternatif qu’on veut faire de ce site-là. Ça fait plusieurs fois qu’on pose des questions là-dessus. Ça serait le temps que l’administration nous dise c’est quoi ses intentions.»