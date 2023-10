Ridicule! Non, les universités anglophones ne font pas pitié

Un chroniqueur peut être dur, même méchant, mais il doit être de bonne foi.

Si quelqu’un qu’on critique fréquemment prend une bonne décision, on le reconnaît, tout simplement.

Avant que le PQ n’occupe tout l’espace médiatique avec son document sur les finances d’un Québec souverain, le gouvernement Legault annonçait une révision du financement des universités.

Faits

La mesure la plus controversée est le quasi-doublement des droits de scolarité (au 1er cycle et pour les maîtrises sans mémoire) pour les étudiants canadiens des autres provinces.

McGill, Concordia et Bishop sont évidemment les institutions qui reçoivent l’essentiel de ces étudiants du reste du Canada.

Leur facture annuelle passerait de 9000$ à 17 000$, soit le coût de production réel de la formation reçue.

Évidemment, hystérie dans le reste du Canada, où l’on n’est pas loin de se représenter le Québec comme un camp entouré de barbelés, dans lequel les «pôôôvres» anglophones sont forcés de coudre une infâme fleur de lys sur leurs misérables vêtements.

Chez nous, dans The Gazette, le caricaturiste Aislin a recyclé une vieille idée en représentant la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, en dominatrice «nazifiante», comme jadis Louise Beaudoin et Louise Harel.

L’éditorialiste en chef de La Presse, pour sa part, a eu le titre subtil et nuancé que voici: «La chasse aux étudiants anglophones est ouverte» (14 octobre).

«Chasse»? Pourquoi pas «traque» ou «rafle», tant qu’à y être?

Elle a même soutenu que la mesure visait à faire oublier la défaite caquiste dans Jean-Talon et le cafouillage du 3e lien à Québec, alors qu’une révision du financement universitaire était annoncée depuis des mois.

Revenons sur notre planète.

51,2% des étudiants de McGill ne sont pas des résidents du Québec. Pourquoi le contribuable québécois devrait-il subventionner la formation de jeunes Anglo-Canadiens qui viennent ici parce que c’est moins cher et qui, dans leur très grande majorité, retourneront dans leur province d’origine?

Élargissons encore la perspective.

Au point de vue des investissements immobiliers, le gouvernement du Québec néglige-t-il scandaleusement nos universités anglophones?

Ce serait plutôt le contraire. À l’heure actuelle, les trois universités anglophones, qui accueillent 25% de tous les étudiants universitaires, sont les bénéficiaires de 56% des investissements immobiliers totaux de Québec.

Tort

Au chapitre de la subvention de fonctionnement, Québec donne 5040$ pour chaque étudiant dans une université anglophone et 5002$ pour chaque étudiant dans une université francophone.

Les universités anglophones, surtout McGill, ont cependant d’autres immenses cartes dans leur jeu: subventions fédérales beaucoup plus importantes, droits de scolarité pour les étudiants étrangers plus nombreux, dons privés et revenus de fondation immensément supérieurs, etc.

Cette richesse accumulée sert de levier auprès des investisseurs et des banques pour faciliter les projets futurs. L’argent attire l’argent.

Les chialeurs ont-ils raison? Pantoute. Ils ont même si tort que j’y reviendrai.