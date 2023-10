Salon du VR de Québec: le phénomène vanlife toujours aussi populaire

Propulsé par le phénomène vanlife, l’engouement pour les petits véhicules récréatifs de classe B ne semble pas s’estomper au Québec, alors que les plus gros motorisés commencent à perdre des parts du marché, selon l’Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ).

Si la demande pour l’autocaravane de classe B est toujours aussi forte aujourd’hui, c’est principalement en raison de sa «convivialité» a expliqué le président de l’ACVRQ, Sylvain Gauthier en marge du Salon du VR de Québec qui s’est ouvert jeudi et se tient jusqu’à dimanche au Centre de foires ExpoCité.

Photo Nicolas St-Pierre

«C’est mobile, les coûts énergétiques sont moindres, c’est facile à stationner et certains sont adaptés pour faire du hors route, donc il est normal que ce type de véhicule soit autant en demande actuellement», a-t-il précisé.

Son avis est d’ailleurs partagé par la présidente de l’entreprise Safari Condo qui fabrique quelque 500 roulottes et convertit une centaine de fourgons en VR chaque année.

«Ça offre beaucoup de spontanéité. Tu n’as même pas besoin d’avoir de réservation sur un camping et tu peux partir où tu veux et quand tu veux. Ce n’est pas nécessairement possible de faire ça avec un gros motorisé», souligne la présidente de l’entreprise, Dominique Nadeau.

Photo Nicolas St-Pierre

«De notre côté, on voit vraiment qu’il y a une croissance de la demande au niveau de ce type de véhicules, même que certains doivent attendre entre 18 et 24 mois avant de le recevoir», dit-elle.

Des modèles québécois plus «sexy»

Si les compagnies québécoises sont en mesure de se démarquer, c’est principalement en raison du souci du détail qui est apporté à l’esthétique des véhicules que Sylvain Gauthier considère comme «plus sexy» que ceux produits par nos voisins du Sud.

«Aujourd’hui, on se rend vraiment compte que les produits québécois ont un petit côté plus recherché en ce qui concerne le design et c’est quelque chose d’assez remarquable», lance-t-il.

«Les produits québécois sont un peu plus contemporains que les produits américains classiques qui ont peu évolué. C’est triste à dire, mais ils ont souvent un look de vieux salon chez grand-maman en 1982», renchérit Dominique Nadeau.

Outre l’esthétique, le président de l’ACVRQ explique également que les produits faits au Québec ont l’avantage d’être mieux adaptés à notre climat, souvent avec de l’isolation pouvant aller jusqu’à -35 degrés.