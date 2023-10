Sortez du placard, monsieur Legault!

Il y a des images qui valent mille mots.

C’était le cas de la caricature qu'Ygreck a signée mardi.

On voyait PSPP dans un costume de superhéros indépendantiste – rayonnant, gonflé à bloc, prêt à envoyer le pays de Justin au tapis.

Et, à ses côtés, un François Legault penaud, portant un costume de Capitaine Canada et murmurant: «J’peux pas croire que je suis pogné pour jouer ce rôle-là...»

LE COUP DE MAÎTRE DE PSPP

Cette caricature est l’une des meilleures que j’ai vues cette année.

Parce que tout est là.

Visiblement, ça ne tente pas à François Legault de jouer le rôle de Capitaine Canada, lui qui dit avoir le drapeau du Québec tatoué sur le cœur, mais il n’a pas le choix, étant donné que PSPP a ressorti le monstre indépendantiste du trou où il croupissait depuis 28 ans.

Maintenant que la bête indépendantiste s’est remontré le museau, Legault doit maintenant agiter l’unifolié et vanter les vertus de la péréquation qu’il avait lui-même associée à du BS lorsqu’il était dans l’opposition.

«En politique, il ne faut jamais laisser ton adversaire te définir», dit l’adage.

Eh bien, c’est exactement ce que PSPP a fait.

En sortant son Budget de l’an 1, qui prouve que le Québec ne sombrerait pas dans la pauvreté la plus abjecte s’il décidait de devenir un pays, le chef du PQ a envoyé Legault dans les câbles et l’a forcé à chanter l'Ô Canada!

C’est ce qu’on appelle un coup de maître!

Pas étonnant que PSPP rayonne, ces temps-ci: il a déshabillé le PM et a montré qu’il portait des sous-vêtements rouge vif sous son complet bleu marine!

«Regardez, monsieur Legault dit qu’il est tanné des vieilles chicanes constitutionnelles et qu’il incarne la troisième voie! Or, c’est faux: quand le sujet de l’indépendance revient à l’avant-plan, notre premier ministre n’hésite pas à choisir son camp et à se réfugier sous les jupes du Canada!»

CHANGER DE COSTUME

Pourquoi François Legault a l’air aussi découragé que ça de jouer le rôle de Capitaine Canada?

«Parce que, dans le fond, il est encore souverainiste, m’a dit Mathieu Bock-Côté, hier, à QUB radio. C’est un souverainiste qui a peur de sortir du placard pour ne pas faire de peine à sa nouvelle famille politique...»

Si c’est vrai, je n’aurais qu’un seul message à envoyer à notre PM: «N’hésitez pas et sortez du placard, monsieur Legault! Pilez sur votre orgueil! Vous n’avez qu’à dire: “J’ai essayé d’aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa, j’ai vraiment essayé, j’y ai cru, mais malheureusement, ça n’a pas fonctionné!” Les gens vont vous pardonner!»

N’est-ce pas ce que nous aimons, chez monsieur Legault?

Sa candeur? Sa capacité de dire: «Ça ne marche pas, on revient en arrière»?

La vérité, c’est qu’il n’existe pas de troisième voie: ou le Québec devient un pays, ou il se fond dans le Canada et se peinture en rouge.

Si monsieur Legault est si malheureux de jouer le rôle de Capitaine Canada, pourquoi ne change-t-il pas de costume?