Un magicien en prolongation: Cole Caufield frappe encore en période supplémentaire

Cole Caufield a un talent inné pour marquer des buts. On le savait déjà. Mais il a aussi le sens du spectacle en prolongation.

Le Canadien a maintenant gagné deux de ses quatre victoires cette saison en prolongation. Les deux fois, Caufield a marqué le but vainqueur. Il l’a fait contre Darcy Kuemper et les Capitals de Washington, samedi dernier. Et il a recréé le même scénario contre Elvis Merzlikins et les Blue Jackets de Columbus.

Le petit numéro 22 a dansé avec la rondelle en territoire offensif en déjouant la recrue Adam Fantilli pour ensuite décocher un tir vif pour battre Merzlikins de vitesse. « J’aimerais parfois qu’on gagne nos matchs après trois périodes, mais le sentiment d’un but gagnant en prolongation est toujours cool », a lancé Caufield avec son classique sourire.

L’arrêt de Montembeault

Il n’y a pas qu’un seul acteur principal à cette victoire. Samuel Montembeault et Mike Matheson ont également eu leur mot à dire.

Juste en prolongation, Montembeault a sorti un petit miracle en bloquant une puissante frappe de Johnny Gaudreau de la jambière gauche lors d’un quatre contre trois.

« Gaudreau avançait lentement vers moi en levant son bâton, je l’ai stoppé grâce à un réflexe, a expliqué le numéro 35. C’était juste une réaction de ma part. Quand c’est un tir frappé, c’est encore plus difficile à lire qu’un tir des poignets. »

Avec un but, une passe, un temps de jeu de 28 min 3 s, cinq tirs bloqués et huit tentés, Matheson était partout sur la patinoire. En prolongation, le numéro 8 a montré tout son courage en bloquant un tir du défenseur Damon Severson à la fin de la punition à Brendan Gallagher.

« Mike joue beaucoup de minutes et il aide à transporter l’attaque, a rappelé Martin St-Louis. Mais il est aussi brave, il se place devant les tirs. Gagner, ça fait mal souvent. Il faut que tu paies le prix. »

Le message de Saint-Louis

Dans le vestiaire du CH, Nick Suzuki, Rafaël Harvey-Pinard, Caufield et Matheson ont aussi regardé en direction de leur entraîneur pour expliquer cette victoire. Après la première période, où les Jackets menaient 2 à 0, St-Louis a choisi de parler à ses joueurs.

« On était têtu en première période, a souligné St-Louis. Comme entraîneur, tu dois faire attention de ne pas toujours utiliser tes munitions. Tu dois faire attention. J’essaie d’être toujours rationnel. Mais c’est sûr qu’après une première période comme celle-là, on a une conversation très honnête. »

