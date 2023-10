Une députée accuse la CBC de se ranger du côté des « terroristes »

Une réunion au comité du Patrimoine portant sur le témoignage à venir de la présidente de la CBC a connu une escalade après qu’une députée conservatrice a accusé la société d’État de s’être rangée du côté du Hamas et des « terroristes », des propos « disgracieux », « graves et lourds de conséquences », voire « dangereux » selon ses collègues.

Rachael Thomas, élue dans le sud de l’Alberta, argumentait en faveur d’une motion pour inviter le directeur des normes journalistiques de CBC News responsable d’une directive à l’intention des journalistes visant à éviter de désigner le Hamas comme organisation « terroriste ».

« Que la CBC prenne cette décision, c’est absolument irresponsable, c’est propager de la désinformation, et c’est d’être du côté du Hamas, soit d’être du côté des terroristes, soit d’être contre la population juive », a-t-elle lancé après plus d’une heure de crêpage de chignon.

Bien que l’harmonie soit l’exception plutôt que la règle au comité du Patrimoine, l’accusation de Mme Thomas a semblé dépasser les bornes pour ses vis-à-vis des autres partis.

« De laisser entendre que des journalistes de Radio-Canada ou de CBC ou de quelque média que ce soit ont un parti pris pour les terroristes, c’est une atteinte à leur sécurité sur le terrain, une atteinte à leur intégrité et ce sont des propos qui sont très lourds de conséquences », a déploré le bloquiste Martin Champoux.

Le néodémocrate Peter Julian, qui ne craint pas les accrochages avec Mme Thomas, a dénoncé des commentaires « absolument disgracieux » et réclamé des excuses de sa part auprès des journalistes.

« On peut être en désaccord sur certains points, mais les allégations qu’elle vient de faire sont des allégations épouvantables et ça menace la vie des journalistes », a prononcé M. Julian.

Loin de s’excuser, Rachael Thomas – qui avait promis de faire du comité un « enfer » la semaine dernière – a accusé les libéraux et les néodémocrates de propager la « désinformation du Hamas ».

Elle reproche à la CBC d’avoir publié la semaine dernière un « faux titre » imputant à Israël une attaque sur un hôpital de Gaza, une information d’abord partagée par le Hamas qui a été reprise par de nombreux médias à travers le monde avant d’être remise en perspective avec le point de vue du gouvernement israélien.

Depuis, les gouvernements canadien, américain, français et britannique ont indiqué avoir en leur possession des informations selon lesquelles l’explosion largement médiatisée d’un l’hôpital à Gaza n’était pas la faute d’un bombardement israélien.

Par ailleurs, Mme Thomas a affirmé à plus d’une reprise que les libéraux et les néodémocrates tentaient d’empêcher le témoignage de la grande patronne de la CBC, alors qu’une réunion avec cette dernière est prévue jeudi prochain.

Le libéral Taleeb Noormohamed s’est joint au concert d’infamies, rappelant qu’un des Canadiens morts dans l’attaque du Hamas provenait de sa circonscription de Vancouver.

La réunion s’est conclue dans la discorde et avec un président qui en avait visiblement assez entendu.