Vers novembre 2024: de bonnes et de mauvaises nouvelles pour la démocratie américaine

Un important sondage donne l’avance à Joe Biden sur Donald Trump, mais il suggère aussi que les idéaux démocratiques américains battent de l’aile.

Novembre 2024 est loin et les sondages n’ont pas encore de valeur prédictive. Il est quand même rassurant de voir un sondage sérieux selon lequel le candidat qui a tenté de saborder l’élection de 2020 serait perdant.

Ça n’empêche pas que la moyenne des sondages donne une mince avance à Trump, un contre un, et que les sondages qui mentionnent les tiers candidats sont encore moins encourageants.

Ce sondage fait toutefois d’autres constats moins rassurants, qui appuient la thèse d’un grave malaise démocratique chez nos voisins.

Lueur à l’horizon? L’enquête menée par des chercheurs de l’Université de Virginie auprès de 2008 électeurs inscrits donne une avance légère mais significative à Biden (52 pour cent contre 48).

Certains analystes voient dans les sondages des États baromètres des signes encourageants pour Biden. De plus, les démocrates ont dépassé les attentes aux urnes en 2022 et dans les élections spéciales tenues depuis, surtout aux dépens des républicains trumpistes.

La démocratie américaine pourrait donc sortir du tunnel des années Trump en étant quitte pour une bonne frousse.

Le cancer est encore là

J’écris ceci en route vers une conférence sur l’état de la démocratie aux États-Unis et, il faut le dire, si cette question attire l’attention, c’est grâce à Donald Trump, une tumeur qui ronge la politique américaine depuis huit ans.

Il est inquiétant que, malgré son mépris des lois, son comportement erratique, ses promesses de vengeance, sa vision autocratique et sa corruption, des dizaines de millions d’Américains lui vouent un culte et des millions d’autres sont prêts à ignorer ces menaces pour lui redonner les clés de la Maison-Blanche (et les codes nucléaires), parce que Joe Biden n’est plus dans sa prime jeunesse et que la vie est chère.

Trump n’est pas le seul problème

Le sondage fait d’autres constats troublants. Par exemple, 56 pour cent des électeurs de Trump croient ses mensonges sur l’élection de 2020... et les autres 44 pour cent l’appuient même s’ils savent qu’il leur ment.

Plus préoccupant encore, environ le tiers des républicains ET le quart des démocrates sont au moins partiellement d’accord que la démocratie n’est plus un système viable et qu’il faudrait passer à autre chose. Ça fait beaucoup de monde, que des démagogues n’hésiteront pas à exploiter à profit.

Les répondants sont aussi étonnamment nombreux à appuyer des orientations politiques, à droite ou à gauche, qui défient sérieusement certains droits fondamentaux au cœur de l’idéal américain et contredisent la Constitution.

D’où vient ce malaise? Les sources sont multiples, mais le pourrissement de l’environnement médiatique et institutionnel, qui alimente la désillusion et le cynisme, y est pour beaucoup.

Où ça s’en va? Les Américains se sont toujours extirpés des bourbiers où ils se sont enfoncés – souvent après de douloureux détours –, alors il est permis d’être optimiste. On ne peut toutefois pas rester indifférent, parce que quand les États-Unis prennent un rhume, on sait ce qui peut arriver chez nous.