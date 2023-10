Vers une majorité de femmes à la Cour suprême du Canada, une première

Le choix de Justin Trudeau pour remplir le siège vacant de l’Alberta à la Cour suprême s’est arrêté sur Mary T. Moreau, une Franco-Albertaine qui deviendrait la cinquième femme à rejoindre le club restreint de neuf juges à la plus haute cour du pays.

Après une audience en comité parlementaire le 2 novembre – un processus le plus souvent symbolique – et une nomination officielle à venir, la Cour suprême sera composée d’une majorité de femmes pour la première fois de l’histoire du Canada, 41 ans après la nomination de la première juge, Bertha Wilson, en 1982.

Un fait que n’a pas manqué de souligner le ministre de la Justice, Arif Virani, dans une déclaration sur X (anciennement Twitter).

Ravi que le Premier ministre ait nommé l’honorable Mary Moreau à la Cour suprême du Canada. Avec la Moreau, il y aura une majorité de femmes qui siégera à la Cour suprême pour la première fois dans notre histoire. https://t.co/L77HJppE9P — Arif Virani (@viraniarif) October 26, 2023

La dernière nomination à la Cour suprême fut celle de Michelle O’Bonsawin, une Franco-Ontarienne et membre abénakise de la Première Nation d’Odanak, en septembre 2022.

Le choix est applaudi par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, qui «félicite chaleureusement la juge Moreau» et célèbre une «une avancée formidable» pour les francophones et les Acadiens.

«Franco-Albertaine, la juge Moreau possède une connaissance extensive non seulement des réalités de la francophonie, mais aussi des droits linguistiques», souligne la présidente de la FCFA), Liane Roy.

Le gouvernement de Justin Trudeau s’est engagé à ne nommer que des juges bilingues à la Cour suprême.

Née à Edmonton, en Alberta, Mary T. Moreau a passé quelques années à l’Université de Montréal et l’Université de Sherbrooke lors de ses études. Elle est cofondatrice de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta.

Selon sa courte biographie préparée par le bureau du premier ministre, la juge a souvent plaidé dans d’importants dossiers liés aux droits des minorités linguistiques.

Mary T. Moreau remplacerait le juge déchu Russell Brown, qui a dû se retirer de son poste à la suite d’une histoire bizarre d’altercation survenue dans une soirée en l’honneur de l’ancienne juge Louise Arbour, en Arizona, le 28 janvier dernier.

Visé par une plainte pour inconduite, M. Brown avait d’abord été mis en retrait le 1er février, avant d’annoncer sa démission formelle au mois de juin.