Vive Michel Sardou !

Vendredi soir, ne me cherchez pas. Je serai au Centre Bell, en train de m’époumoner sur les plus grands succès de Michel Sardou.

Pourquoi est-ce que j’aime autant ce chanteur, qui est régulièrement dans le classement des personnalités préférées des Français ?

Parce que dans une époque sclérosée, où les ballades mièvres sont légion, Sardou chante tout haut ce que bien des gens pensent tout bas. Et que dans une époque frileuse, il n’a jamais eu peur d’écrire des chansons à prendre au deuxième degré.

Photo d'archives, AFP

ELLE COURT, ELLE COURT

Bien sûr, Sardou c’est La Maladie d’amour. C’est Je vole, qu’on a redécouverte dans le film La famille Bélier. C’est aussi Je vais t’aimer, la chanson la plus cochonne de la francophonie, dans laquelle un homme annonce à sa partenaire qu’il va la posséder par tous les orifices.

Mais mes trois chansons préférées de Sardou sont plutôt politiques.

J’adore Les Ricains, écrite dans les années 1970, en réaction à un mouvement d’antiaméricanisme primaire. Sardou y imagine ce qui se serait passé si les alliés américains n’étaient pas intervenus en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait 20 ans quand il chantait ça, la main levée pour évoquer le signe nazi que les Français auraient peut-être été obligés de faire si la France avait perdu la guerre.

« Un gars venu de Géorgie / Qui se foutait pas mal de toi / Est v'nu mourir en Normandie / Un matin où tu n'y étais pas ».

Ouch ! Il n’y allait pas par quatre chemins, le père Sardou ! Le général de Gaulle avait même fait interdire la diffusion de la chanson !

Ma seconde chanson préférée, c’est Le France. Il y chante de façon nostalgique la mise à quai du paquebot France. Une chanson sur un bateau, c’est plate, non ? Mais c’est une métaphore. Ce que chante Sardou, c’est la nostalgie d’une époque où la France était ambitieuse et grandiose. Une chanson patriotique, nationaliste.

Écoutez la chronique culture et société avec Jean-François Baril et Sophie Durocher via QUB radio :

Et ma troisième chanson préférée c’est Le temps des colonies. Sardou y chante (avec une tonne d’ironie) ce qu’un colon français ultra-condescendant pourrait dire dans le confort de son salon : « J’avais plein de serviteurs noirs / Et quatre filles dans mon lit / Au temps béni des colonies ».

Ne partez pas en peur, Sardou n’est ni raciste ni colonialiste. C’est un éditorialiste qui se moque de ses concitoyens. Sauf qu’à cette époque sans humour, où tout est pris au premier degré, pas sûre que les jeunes vont être capables de lire entre les lignes.

Récemment, Sardou a été au centre d’une controverse. Une jeune chanteuse, Julie Armanet, avait qualifié sa chanson Les Lacs du Connemara d'« immonde », de « sectaire » et « de droite ».

Détester un artiste juste parce qu’il est supposément « de droite », c’est un argument débile.

BRAVO

Mais si j’aime tant Sardou, c’est aussi pour ses coups de gueule. En 2022, il avait déclaré à la radio : « Avant, quand on faisait des tournées de ville en ville, c'était la fête. Les gens étaient beaucoup plus heureux et détendus... Aujourd'hui... Je hais notre époque. Je la hais. C'est de la merde, cette époque, il faut être honnête. On ne peut plus boire, on ne peut plus fumer, on ne peut plus... vous voyez ce que je veux dire, on ne peut plus rien ».

Monsieur Sardou, on peut encore chanter, à tue-tête, Je vais t’aimer !!!