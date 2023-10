«1989 (Taylor’s Version)»: réenregistrement réussi de l’album qui a fait de Taylor Swift une star pop

Après des tonnes d’indices qui ont titillé la curiosité de ses fans, Taylor Swift présente enfin 1989 (Taylor’s Version), le réenregistrement de son populaire album 1989, qui a confirmé son statut de star de la pop en 2014. En plus des succès Blank Space, Style et Bad Blood, la star de 33 ans offre cinq chansons inédites, dont certaines ont le potentiel de devenir des succès.

Primordial dans la carrière de Taylor Swift, 1989, qui fait référence à son année de naissance, achevait un virage pop après des débuts en musique country. Après Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version) et Speak Now (Taylor’s Version), c’est au tour de cet album aux sonorités eighties d’être réenregistré par la star pour reprendre le contrôle de sa musique après un litige avec son étiquette Big Machine Records.

Information importante, puisque la plupart des populaires chansons de l’auteure-compositrice-interprète sont réenregistrées de manière très similaire aux versions originales. Si les différences sont parfois imperceptibles, les oreilles très averties – dont sont sûrement dotés les Swifties très dévoués – pourront bien sûr entendre quelques nuances d’enregistrement. Les nouveaux admirateurs de Taylor Swift, de plus en plus nombreux, pourront donc se régaler des succès de la star sans trop de dépaysement.

C’est surtout la voix de Taylor Swift qui a pris du galon à travers les années. L’assurance gagnée depuis 2014 ainsi que la prise de contrôle se sentent dans chaque pièce pop réenregistrée. Avec le spectacle The Eras Tour, qui revisite différentes périodes de sa carrière musicale, la star montre déjà de belle façon son amour pour son répertoire. Cet amour, et cette nostalgie même, transparaît aussi dans ce réenregistrement de 1989.

5 nouvelles chansons

Getty Images for TAS Rights Mana

Le plat de résistance de cette sortie tient certainement aux cinq chansons inédites, contenues dans The Vault, ou «coffre-fort» en français, écrites dans la période de la création de 1989: Slut!, Is It Over Now?, Now That We Don’t Talk, Say Don’t Go et Suburban Legends.

Ces chansons rejetées de la version originale de 1989 trouvent tout naturellement leur place au sein de l’album 1989 (Taylor’s Version), comme des pièces de puzzles que Taylor Swift a d’ailleurs fait résoudre à ses fans pour découvrir les titres des chansons inédites. Des airs pop qui se tiennent bien, sans non plus révolutionner le genre. Mention spéciale à l’intense Slut!, qui parle de slut-shaming, et à l’efficace Is It Over Now?, qui ont le potentiel de devenir des succès de Taylor Swift.

Quelques heures après la sortie de 1989 (Taylor’s Version), Taylor Swift lançait 1989 (Taylor’s Version) Deluxe, qui comprend un réenregistrement de son duo Bad Blood avec Kendrick Lamar. «... que Kendrick réenregistre Bad Blood pour que je puisse réclamer et posséder le travail dont je suis si fière est surréaliste et déroutant pour moi», a-t-elle confié sur les réseaux sociaux en annonçant la nouvelle.

La célébrissime Taylor Swift serait-elle en train de réinventer la roue de la pop? Quoi qu’il en soit, elle est certainement en train de donner une leçon de maître sur la gestion d’une œuvre et d’une carrière.

Note: 4 étoiles sur 5