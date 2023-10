C’est le 21 novembre prochain, au Capitole de Québec, que se tiendra la 25e édition du Gala spectacle FMO au profit de la Fondation des maladies de l’œil.

Sous la présidence d’honneur de Jacinthe Laurendeau, opticienne, présidente de Lunetterie New Look, LNLC inc., la soirée permettra d’amasser des fonds pour soutenir la recherche sur les maladies oculaires.

La formule Souper et Spectacle comprendra un cocktail de réseautage, un souper trois services et une bonne dose de fous rires ! Cette année, c’est l'humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais qui foulera les planches lors de l’événement.

►Procurez-vous vos billets pour toute la soirée ou pour le spectacle seulement (40$) en vous rendant sur le site fondationdesmaladiesdeloeil.org.