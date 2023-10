3e édition de l’événement-bénéfice Recherche Cancer Québec

L’équipe Recherche Cancer Québec tiendra la 3e édition de son événement-bénéfice annuel le 9 novembre prochain, à l'Espace St-Grégoire à Québec.

Alain Guay, président de Caron et Guay Portes et fenêtres, et Maude Vigneault, du Groupe Mallette, ont accepté la co-présidence d’honneur de cette collecte de fonds essentiels pour soutenir les chercheurs de la région de Québec dans leur quête de nouveaux traitements et avancées qui amélioreront la vie de milliers de patients atteints de cancer.

Mise en lumière des étudiants et des chercheurs présents, cocktails et bouchées raffinées, prestation de Haingo Nirina, chanteuse malgache et ancienne participante à La Voix, sont au programme de la soirée.

Depuis sa création en 2019, le Fonds Recherche Cancer Québec de la Fondation du CHU de Québec recueille des dons pour soutenir la recherche de pointe de classe mondiale sur le cancer et pour permettre le recrutement de nouveaux chercheurs qui se joindront à l’équipe du nouveau Centre de recherche sur le cancer. Tous les dons demeurent dans la région.

Saviez-vous que toutes les neuf minutes, un Québécois reçoit un diagnostic de cancer, et que toutes les 24 minutes, quelqu'un en meurt?

►Pour plus d'informations sur l'événement ou pour réserver vos billets, rendez-vous au recherchecancerquebec.org.