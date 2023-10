6 adresses gourmandes pour savourer des repas réconfortants

À l’aube de la saison froide, les cafés glacés, salades estivales et soupes froides sont officiellement derrière nous, pour laisser place aux boissons chaudes épicées, aux mijotés, aux tartes et aux soupes bien chaudes.

Voici quelques suggestions d’adresses qui mettent particulièrement bien de l’avant l’automne à travers plusieurs créations parfois sucrées, parfois salées!

Les Faiseurs

Photo fournie par Les Faiseurs

À la fois café et atelier de poterie, l’endroit créatif qu’est Les Faiseurs ne se traduit pas uniquement du côté de l’atelier; la création se fait aussi derrière le comptoir. Cet automne, lattés glacés, limonades et salades estivales laissent place au latté à la citrouille, à l’infusion chaude rooibos à la pomme et aux épices, au scone pomme-cannelle ainsi qu’aux soupes, potages et grilled-cheese. Le duo (ou trio) automnal incontournable

Bernice

Photo Le Cuisinomane

Bernice conçoit parmi les meilleurs (et plus décadents) gâteaux étagés de Montréal. Selon le moment de l’année, on a accès à de divines créations, comme ma dernière fixation: le gâteau aux carottes et à la citrouille, avec un crémage au beurre noisette et un caramel salé. Cette tranche dégustée récemment s’avère d’ailleurs être la meilleure pointe de gâteau que j’ai mangée dans l’année. Sa texture incroyablement moelleuse rend chaque bouchée complètement irrésistible. Quant au glaçage au beurre noisette, il plaira certainement à ceux qui ont la dent sucrée. Cette pâtisserie est aussi réputée pour son gâteau d’anniversaire arc-en-ciel et ses biscuits d’une gourmandise absolue.

Saint-Suave

Photo fournie par le Saint suave

On se rend au Saint-Suave pour relaxer avec un bon livre en sirotant tranquillement un thé chaï aux pommes, pour étudier avec un duo café-brioche à la cannelle, ou pour une séance de rattrapage entre amis pour y casser la croûte avec une pizza à la courge et fromage de chèvre. Parmi les autres créations de saisons de ce café-librairie, notons le potage au lait de coco aux épices cari et le latté à la citrouille, deux valeurs sûres quand vient le temps de se remettre sur pied.

Aube Boulangerie

Photo fournie par Aube Boulangerie

Cette boulangerie, située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, travaille incroyablement bien les produits de saison. On les incorpore à l’intérieur de viennoiseries sucrées (pensez danoise pomme, gingembre & miel ou chausson canneberge, poire & clou de girofle), viennoiseries salées, tartes (croustade aux pommes & cardamome ou tarte à la courge & gingembre), cafés (fenouil et sirop de dattes) et même sandwichs et focaccias. Chaque saison amène son lot de gourmandises qui nous permettent d’apprécier encore plus le moment de l’année où nous sommes, et comme l’automne est parfois démoralisant, une visite chez Aube remonte toujours le moral!

Cidrerie Lacroix

Photo fournie par Cidrerie Lacroix

Il n’y a pas que la cueillette de pommes qui attire jeunes et moins jeunes à la Cidrerie Lacroix. La Table Gourmande, restaurant de la maison, propose 12 mois par année un menu qui s’inspire des saisons. À l’automne, l’honneur est au réconfort en apprêtant les produits du marché (courge, chou-fleur, pomme) de manière un peu plus gourmande. Potage à la courge, mac’n’cheese au bacon braisé à la pomme et à l’érable, chou-fleur frit comme des ailes de poulet, césar de choux de Bruxelles rôtis, pizza à la porchetta et aux pommes... Certains classiques ne font pas exception, comme la poutine du moment, le burger et les tartares. Le brunch est proposé du mercredi au dimanche, tandis que le menu du soir l’est du jeudi au samedi.

Soupe et Cie

Photo fournie par Soupe et Cie

Ici, c’est sans surprise que la soupe est reine! Toutefois, vous resterez surpris des variétés de bols fumants qu’on y concocte avec amour. La mission du couple propriétaire est de vous faire voyager le temps d’une soupe, et c’est très bien réussi. De la soupe de tortilla mexicaine à la pho vietnamienne, du riche parfum indien agrémenté de fromage halloumi et de noix de cajou au réconfort des noces à l’italienne, de la gourmande soupe ramen à la légèreté de celle au miso qui remet l’estomac en place, ce n’est pas le choix qui manque. On complète le traitement bien-être avec l’accoutrement proposé, un tartare ou un bao buns (petits pains vapeur asiatiques), et il y a de quoi se régaler.