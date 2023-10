LECLERC, Roch



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 11 octobre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Roch Leclerc, époux de feu dame Pauline Bussières, fils de feu monsieur Armand Leclerc et feu dame Maria Tremblay. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Leclerc laisse dans le deuil ses filles : Manon (Réjean Bérubé), Josée (Marcel Desbiens) et Carmen (Yvan Collin); ses petits-enfants : Katerine Michaud (Jonathan Cloutier), Nicolas Michaud (Caroline Trottier), Antoine Paquet (Joanick Dumas), Jérôme Paquet (Clément Dumas), William Desbiens, Marianne Collin (Michael Bilodeau) et Olivier Collin (Roxanne Blouin); ses arrière-petits-enfants : Aurélie et Mikael Cloutier, Logan Michaud, Henri, Théodore et Éloi Paquet, Édouard et Louis Bilodeau et Dalia Collin. Monsieur Leclerc laisse également dans le deuil son frère, ses belles-soeurs et son beau-frère des familles Leclerc et Bussières ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins et leur grand dévouement.où la famille recevra les condoléances à compter de 14h sous la direction de laPar la suite, les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec https://www.societealzheimerdequebec. com/