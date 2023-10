«Bye bye / J’ai pas besoin d’un cowboy», chantent Mitsou et Laurence Nerbonne dans leur nouvelle chanson «Cowgirl»

Mitsou reprend le micro – et le chapeau de cowboy – le temps de la puissante chanson country-rap Cowgirl avec Laurence Nerbonne et d'un savoureux clin d'œil à son classique Bye bye mon Cowboy 35 ans après sa sortie. Place au «CowGirlPower»!

Quand l’auteure-compositrice, réalisatrice et beatmaker Laurence Nerbonne, 38 ans, a commencé à écrire les paroles de Cowgirl, elle a tout de suite pensé à son idole Mitsou, 53 ans, pour une collaboration. «Honnêtement, je suis encore sous le choc, lance Laurence Nerbonne. Je suis vraiment contente que Mitsou ait embarqué là-dedans.»

«Laurence et moi, on se connaît un peu. Je lui avais confié que je n’avais pas vraiment d’intérêt à chanter, à part pour apporter de la joie. Un jour, elle m’a invitée en studio. Je suis arrivée là un vendredi après-midi, et elle m’a fait écouter son démo. Je ne pouvais pas m’imaginer que six heures plus tard, la chanson serait écrite et enregistrée!» raconte la femme d’affaires qui a aussi participé à l'écriture des paroles de Cowgirl.

Le féminisme, qui teinte la carrière des deux femmes, se retrouve dans chaque mot de la joyeuse chanson présentée comme un «hymne de girl power».

Marie-Élaine Thibault

«Mitsou est une girl boss incroyable, lance Laurence Nerbonne. Pour moi, c'est la queen de la pop au Québec! En tournant le vidéoclip, j’étais encore cette petite fille-là qui la regardait performer et qui apprenait encore. C’était naturel de nous allier dans notre façon de nous affirmer, d’ébranler le consensus. C’est ce qu’on voulait projeter pour inspirer d’autres femmes qui font la même chose tous les jours, peu importe leur métier.»

Pour Mitsou, un modèle indéniable pour plusieurs femmes au Québec, cette chanson est un beau rappel: «Tenez-vous debout, lance-t-elle à l’intention des cowgirls qui écouteront la chanson. C’est important de se le rappeler, quelle que soit la situation. Ça ne veut pas dire d’écraser les autres pour autant, mais plutôt de prendre sa place.»

Beau clin d’œil à Bye bye mon cowboy

«Bye bye / J’ai pas besoin d’un cowboy», chante le duo, en faisant évidemment référence à la chanson Bye bye mon cowboy du premier album El Mundo de Mitsou lancé en 1988, qui l’avait portée à la célébrité.

«C’est drôle que le personnage du cowboy ait 35 ans, réfléchit Mitsou. C’est une des raisons qui a porté les Québécois à m’adopter quand j’avais 17 ans. Il y avait quelque chose de rassembleur dans ce personnage-là. Mais de nommer la cowgirl, ce que je n’avais jamais fait, c’est une belle suite.»

Mitsou le dit franchement: elle a refusé beaucoup d’offres de chanter au fil des années. Pourquoi dire oui à Laurence Nerbonne? «Pour me reconnecter avec mon essence. Me retrouver. Je ne me serais pas organisé un party moi-même pour El Mundo. (Rires...) La vie me permet de vivre cet anniversaire autrement, avec de belles surprises. Je vois ça comme un clin d’œil de la vie, justement, qui m’offre ça.»

Sans parler d’un retour à la musique, Mitsou aime bien l’idée d’un flirt. Que ce soit de monter sur scène avec Robert Charlebois cet automne, ou de chanter avec Pierre Lapointe lors de la tournée Les chansons hivernales, Mitsou a envie de s’amuser.

«Dès que c’est juste pour aller dans les souvenirs, ça ne m’intéresse pas, admet Mitsou. Pour créer autre chose, là c’est différent.»

La chanson Cowgirl de Laurence Nerbonne et Mitsou est accessible dès maintenant. Le nouvel album de Laurence Nerbonne sera disponible en 2024.