Cole Caufield à la chasse d’une marque de Sean Monahan

«Pour te dire la vérité, je ne connaissais pas la statistique. Je marquais plusieurs buts en prolongation à mes premières saisons dans la LNH. Les Flames me faisaient confiance à trois contre trois et j’aimais ça me retrouver sur la glace.»

La statistique qui échappait à Sean Monahan restait nichée. Les statisticiens de la LNH ont publié un tableau à ce sujet en ce jeudi 27 octobre au lendemain de la victoire de 4 à 3 en prolongation du Canadien contre les Blue Jackets.

Monahan détient le record de la LNH pour le plus grand nombre de buts en prolongation avant l’âge de 23 ans. Il a marqué huit fois en prolongation à ses jours avec les Flames de Calgary.

Cole Caufield pourrait reléguer ce record aux oubliettes. Lors de la visite des Blue Jackets de Columbus, il a marqué pour la sixième fois de sa carrière en prolongation. Il a déjoué Elvis Merzlikins d’un tir précis après avoir servi une tasse de café au jeune Adam Fantilli.

C’était déjà la deuxième fois cette saison que Caufield jouait les héros en prolongation.

«Oui, j’ai du temps pour rattraper Monahan, a dit Caufield en détachant ses patins après un entraînement d’une trentaine de minutes. Mais Sean a commencé deux ans avant moi dans la LNH!»

Vouloir dominer

Caufield fêtera ses 23 ans le 2 janvier prochain. D’ici cette date, il y aura 29 matchs au calendrier du CH. Avec deux buts en prolongation, le numéro 22 écrirait son nom aux côtés de son coéquipier. Avec trois, il battrait son record.

«Il a le talent pour y arriver, mais ce n’est pas facile puisque ça prend des rencontres qui se terminent en prolongation», a logiquement rappelé Monahan.

Sixième choix au total des Flames au repêchage de 2013, Monahan avait fait ses débuts à Calgary à l’automne de la même année. Il avait célébré ses 19 ans le 12 octobre.

«J’ai toujours aimé sauter sur la glace en prolongation. Pour connaître du succès, tu dois vouloir être celui qui fera la différence. Tu cherches à obtenir la rondelle sur ta palette. Cole a cette mentalité. Il sait qu’il peut marquer ou obtenir une chance. Il se crée de l’espace et il a un tir foudroyant. Tu peux facilement constater qu’il aime la grande scène d’une prolongation.

«Il y a aussi plus d’espace sur la glace et tu as plus de temps pour construire des jeux, a poursuivi Monahan. Il y a également plusieurs surnombres. Il s’agit d’un contexte qui favorise les joueurs offensifs et intelligents.»

Maintenant âgé de 29 ans, Monahan n’a pas trop engraissé ses statistiques personnelles pour les buts en prolongation. Il en compte 11 en 688 matchs dans la LNH.

Dans le cas de Caufield, il a eu besoin de 130 rencontres pour marquer six buts en prolongation.

Une énergie contagieuse

Aux yeux de Monahan, le jeune américain a des qualités rares en plus de son instinct de marqueur naturel.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

«Dans le cas de Cole, il a une énergie contagieuse. J’ai rarement vu un joueur aussi heureux que lui à l’aréna. J’adore l’avoir comme coéquipier. Je n’ai probablement jamais joué avec un joueur qui possède un aussi bon tir que lui. Il marque des buts que plusieurs joueurs ne réussiraient pas à obtenir. Il est un attaquant spécial.

«Je sais aussi qu’il veut s’améliorer dans tous les aspects de son jeu. Il travaille fort lors des entraînements, il regarde des vidéos et il se soucie des détails. Il est déjà très bon, mais il s’améliorera encore.»

Plus de buts en prolongation avant l’âge de 23 ans

Sean Monahan: 8 buts

Connor McDavid: 7 buts

Steven Stamkos: 7 buts

Cole Caufield: 6 buts

Pierre-Luc Dubois: 6 buts

Jack Eichel: 6 buts

Brayden Point: 6 buts

Mario Lemieux: 6 buts*

*À l’époque de Lemieux, il n’y avait pas de prolongation à trois contre trois. C’était une prolongation de cinq minutes à cinq contre cinq.

À voir aussi :