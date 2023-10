De quoi la hausse des frais de scolarité pour les Canadiens non-résidents est-elle le nom?

La révision de la grille tarifaire universitaire annoncée par la ministre de l’Enseignement supérieur Pascale Déry le 13 octobre, doublant les frais pour les Canadiens non-résidents qui viennent étudier au Québec, a fourni un prétexte au Canada anglais pour une virulente campagne – une autre – de francophobie visant le Québec.

On ne compte plus le nombre de textes nous accusant de «fermeture sur le monde», de «racisme», «d’intolérance», de «vandalisme», de «déclarer la guerre aux anglophones», de vouloir «tuer» McGill, d’encourager la «médiocrité», sans oublier, bien sûr, tous les «avertissements» selon lesquels une telle politique va entraîner un cataclysme économique, un effondrement intellectuel et, finalement, la ruine totale du Québec.

Rien d’étonnant

N’importe quel observateur avec un peu de recul ne peut qu’être étonné d’une réaction aussi acerbe et malveillante envers ce qui constitue une mesure banale qui aurait dû être prise il y a longtemps.

L’intention en est fort simple: que les contribuables québécois arrêtent de financer les études des Canadiens hors Québec qui viennent profiter chez nous des frais de scolarité parmi les plus bas au Canada. Actuellement, ces étudiants (provenant surtout de l’Ontario) nous coûtent environ 200 millions par année! Le système universitaire anglophone du Québec, dans les faits, agit, partiellement, comme élément intégrant du système universitaire du Canada anglais. Financé par les francophones. Comme «dîner de cons», on a rarement vu mieux.

La politique de bas frais de scolarité visait, à l’origine, à favoriser la diplomation universitaire des francophones au Québec, qui était, rappelons-le, la plus faible au pays au début de la Révolution tranquille. Si cette politique a effectivement permis une hausse importante de la diplomation, son application aux universités anglaises comme françaises a entraîné une hausse de la diplomation également chez les anglophones de sorte que l’écart de diplomation entre anglophones et francophones n’a jamais été fermé.

Aujourd’hui, les francophones au Québec sont toujours 40% moins nombreux, proportionnellement, que les anglophones à détenir un diplôme universitaire. Il était plus que temps que nous cessions de financer les études universitaires des Canadiens hors Québec. Les quelque 200 millions par année économisés pourront être investis pour rehausser la diplomation des francophones.

Dîner de cons

Ceux qui s’opposent à cette mesure, partiellement ou entièrement, avec des arguments sophistiqués ou non, nous enjoignent donc, tout simplement, de continuer à être les «cons» du grand dîner universitaire canadien. Chose qui se défend encore plus difficilement alors que les provinces hors Québec (sauf le Nouveau-Brunswick) privent presque intégralement leurs minorités francophones d’une éducation supérieure en français. Or, cette mesure ne vise nullement la minorité anglophone du Québec.

Mais cette réaction du Canada anglais est à mon avis très révélatrice de la véritable nature de la relation Canada-Québec; une relation de domination et de mépris. Le Canada anglais considère manifestement McGill, Concordia et Bishop’s comme SES universités, comme partie intégrante du système d’éducation canadien de langue anglaise. Et au Québec de le financer pour l’ensemble du Canada! La fausse symétrie de la Loi sur les langues officielles instituant une «minorité anglophone» au Québec mise sur un pied d’égalité avec les «minorités francophones» dans les autres provinces vole en éclats (encore).

Car les anglophones du Québec se considèrent comme une «minorité» seulement lorsque vient le temps d’adopter une posture victimaire. Sinon, comme les évènements actuels le démontrent fort bien, ils sont partie intégrante de la majorité anglophone qui contrôle le Canada.

Frédéric Lacroix, Essayiste (auteur de Pourquoi la loi 101 est un échec, Boréal, 2020), Québec.