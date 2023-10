Guerre Israël-Hamas: des groupes armés «le doigt sur la gâchette»

Le chef de la diplomatie iranienne a prévenu vendredi que des groupes armés libanais et palestiniens avaient «le doigt sur la gâchette», craignant une escalade dans la guerre entre Israël et le Hamas.

• À lire aussi: Intenses bombardements israéliens à Gaza, communications et internet coupés

• À lire aussi: «Vivre comme une morte-vivante»: la détresse des survivants des massacres du 7 octobre

• À lire aussi: L'armée israélienne accuse le Hamas de «mener la guerre depuis les hôpitaux» de Gaza

«D'après ce que j'ai compris et entendu de leurs plans, ils ont le doigt sur la gâchette. Vous savez, c'est beaucoup plus puissant et profond que ce que vous avez vu», a affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, parlant de ses récentes rencontres «avec les responsables de la résistance au Liban et aussi les groupes palestiniens».

«C'est pourquoi je pense que si cette situation perdure et que des femmes, des enfants et des civils sont encore tués à Gaza et en Cisjordanie, tout sera possible», a-t-il ajouté sur la radio américaine NPR.

Il s'exprimait depuis le siège des Nations unies où il a participé à un débat sur le conflit de l'Assemblée générale de l'ONU.

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée vendredi dans son 21e jour, a été déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien, à partir de la bande de Gaza, qui a tué plus de 1400 personnes selon les autorités israéliennes, essentiellement des civils.

Depuis, en représailles, l'armée israélienne bombarde sans relâche ce territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Ces frappes ont fait, selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 7300 morts, en majorité des civils, dont plus de 3000 enfants.

Ces groupes, a poursuivi le ministre iranien, «ont leurs propres calculs pour leur propre sécurité et, comme je l'ai dit, ils décident pour eux-mêmes». «Nous ne souhaitons pas voir ce conflit s'étendre», a-t-il ajouté.

Depuis le début de la guerre, les échanges de tirs sont quasi-quotidiens entre le Hezbollah pro-iranien et l'armée israélienne à la frontière avec le Liban.