Des policiers retrouvent 11 pistolets dans les plantes et les jeux de société d’un Airbnb

Pas moins de 11 armes à feu ont été retrouvées planquées dans des jeux de société, un sac de papier McDonald’s ou encore dans les murs inachevés d’un Airbnb du Minnesota, où les policiers s’étaient rendus pour enquêter sur une simple affaire de carte de crédit volée.

«[Le suspect] est passé d’un hébergement 5 étoiles sur Airbnb à la prison du comté», a relaté mardi le Bureau du shérif du comté de Ramsey sur Facebook, selon ce qu’ont rapporté divers médias américains.

La semaine dernière, la police du comté avait été contactée après qu’un homme se soit fait voler son portefeuille au Minnesota, rapportant une transaction de 577$US chez Target avec sa carte de crédit volée, selon Fox News.

Les policiers seraient alors parvenus à retracer le suspect jusqu’à un party dans un Airbnb, qui accueillait alors plus de 50 personnes âgées de 15 à 21 ans samedi, à l’insu du propriétaire.

Sauf qu’en ordonnant à tout le monde de quitter les lieux, les choses auraient «pris une tournure inquiétante et dangereuse», a indiqué le corps policier dans sa publication.

«Nos agents ont trouvé 11 armes à feu en possession illégale, cachées dans des plantes, dans des jeux de société, au sommet d'un four, à l'intérieur de murs inachevés et enfouies dans des sacs à main», a-t-il relaté, photos à l’appui.

L'une d'entre elles aurait également été trouvée dans un sac de restauration rapide en papier McDonald's.

Plusieurs de ces armes étaient notamment équipées de gâchettes automatiques, permettant de transformer un pistolet semi-automatique en pistolet entièrement automatique «capable de tirer des dizaines de coups en quelques secondes seulement», a ajouté le Bureau du shérif.

«Qui a apporté ces armes au party? Nous travaillons pour répondre à la question. Mais une chose est sûre: on ne sait jamais où un dossier va nous mener. Et dans ce cas, ça a mené à l’arrestation d’un voleur de carte de crédit et à la récupération de 11 armes de poing illégales», a-t-il conclu dans sa publication.