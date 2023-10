Disparition en Beauce: un jeune homme de 19 ans recherché

Un individu de 19 ans manque à l’appel depuis plus d’une semaine à Beauceville. La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour le retrouver.

Nathaniel Doyon a été vu pour la dernière fois le 19 octobre dernier, vers 17h30, près du boulevard Lacroix, à Saint-Georges.

Le jeune homme de 19 ans mesure 1,63 m (5’4’’) et pèse 64 kg (142 lb). Il a les cheveux longs et blonds, coiffés en rastas, et les yeux bleus.

Lors de sa disparition, il portait une casquette et un chandail à capuchon noir. Il possède un tatouage de monstre sur la main droite et un tatouage de croix sur un doigt.

Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de communiquer avec le 911.