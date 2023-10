Gros lot de 5 M$: après 10 ans à acheter des billets, un groupe de collègues gagne enfin

Un groupe de 28 collègues qui se cotisaient depuis 10 ans pour acheter chaque semaine des billets de 6/49 a finalement remporté le gros lot de 5 millions de dollars. Et non, ils ne partiront pas tous en vacances en même temps.

«Quand j’ai regardé le billet, je me suis dit: “Je me trompe, je me trompe”, mais au bout de 20 fois, j’ai bien vu que j’avais les six numéros gagnants», lance Diane Morneau, fébrile.

En 2013, la commis aux comptes payables à Polytechnique Montréal a créé un groupe avec ses collègues du département des finances pour jouer à loterie.

Au début, ils étaient une dizaine à se cotiser dans le «groupe à Didi» pour acheter un billet de Lotto 6/49 chaque semaine.

Ils étaient 28 à gagner le tirage du 20 septembre dernier. Ils se partageront le gros lot en parts égales de 178 571$ chacune.

«Go, go, go!»

«Cinq millions tout seul, je ne sais pas si je le prendrais... Mais à 28, c’est un beau bonheur», s’enthousiasme Olivier St-Germain-Lavoie, adjoint au directeur des finances.

Au lendemain du tirage chanceux, il était en vacances en Grèce. «Mon téléphone n’arrêtait pas de sonner et j’ignorais les appels», raconte-t-il en riant.

Jusqu’à ce qu’on lui montre le coupon à la caméra, il pensait que c’était une blague.

«Au travail c’était la frénésie. [...] On a travaillé quand même un peu, mais c’était plus léger», rigole Caroline Soo, qui est dans le groupe à Didi depuis le début.

Jusqu’ici, le groupe n’avait gagné que de petits montants, 26$, 46$, l’équivalent de 300 ou 400$ par année qui permettait de ne pas cotiser au mois de janvier et février.

«Je disais toujours “Go, go, go, on va gagner”, j’avais espoir», souligne Mme Morneau, celle qu’on surnomme «Didi».

Si sa part du magot ne changera pas du tout au tout au ses plans de retraite, dans moins de deux ans, elle compte tout de même s’offrir quelques voyages – au Québec, précise-t-elle.

Photo Anouk Lebel

«Je vais aider un peu mes enfants», souligne quant à elle Aline Racine, chef de la rémunération. Avec le coût de la vie qui augmente, le montant lui servira à adoucir sa retraite.

Caroline Soo en profitera pour concrétiser des projets de réaménagement extérieur et s’offrira un voyage au Portugal.

«Des voyages, des voyages, des voyages», enchaîne Olivier St-Germain-Lavoie, qui a hâte de montrer son chèque au concessionnaire de sa nouvelle voiture.

Chose certaine le groupe a l’intention de continuer à jouer à la loterie. «On va rester 28, on n’accepte plus personne!» avertit toutefois la fameuse Didi.