Iron Maiden fera escale au Québec en octobre 2024

Iron Maiden fera escale au Centre Vidéotron de Québec le 27 octobre 2024 et au Centre Bell le 30 octobre 2024.

La nouvelle a été annoncée vendredi, un an, jour pour jour, avant la prestation dans la Vieille Capitale, alors qu’on dévoilait toutes les dates de la tournée The Future Past, qui sillonnera l’Amérique du Nord l’an prochain. En Europe avec le même spectacle l’été dernier, le groupe de heavy métal britannique s’est produit devant plus de 750 000 admirateurs.

«Nous sommes très heureux d’amener la tournée The Future Past au Canada et aux États-Unis l'année prochaine. Nous savons, d'après la réaction de nos fans à Power Trip [festival] et aux concerts que nous avons donnés au Canada récemment, qu'ils ont vraiment aimé entendre les nouvelles chansons Senjutsu et Somewhere In Time, et nous avons vraiment aimé les jouer! Ce sera donc une grande expérience pour nous de visiter d'autres villes d'Amérique du Nord et d'offrir ce nouveau spectacle aux fans qui l'ont attendu patiemment. Rendez-vous en 2024!», a dit le bassiste Steve Harris, dans un communiqué.

Une prévente sera disponible pour les abonnés de l’infolettre du Centre Vidéotron le jeudi 2 novembre, à 10 h. La mise en vente générale s’amorcera le vendredi 3 novembre, à 10 h, sur le site de Gestev pour le concert de Québec, et sur le site d'evenko pour celui de Montréal.