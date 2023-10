J’ai essayé un «détecteur d’émotions» dans une maison hantée extrême et j'ai éprouvé... de la joie!

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Une quarantaine de clients de la fameuse maison de l’horreur théâtrale immersive Malefycia à Montréal se sont prêtés à une expérience étonnante en se coiffant de lunettes biométriques expérimentales qui identifiaient leurs émotions. Ont-ils surtout ressenti de la peur ou de l'amusement?

J’ai demandé à participer à cette étude de «psychophysiologie» en contexte horrifique et mes résultats m’ont étonné: à peu près zéro peur, mais beaucoup de joie.

Dans le parcours inspiré des sept péchés capitaux, j’ai certes éprouvé du dégoût pendant la scène de «gourmandise» où l’on m’a fait avaler du Jello salé répugnant, mais cet instant ne pèse pas lourd dans le portrait global.

Pendant plus d’une heure, j’ai surtout souri et ri, sur le qui-vive.

Pour avoir éprouvé un tel bonheur à une succession de tableaux sanglants, macabres ou écœurants, suis-je donc un psychopathe?

Si oui, je suis loin d’être le seul. Car c’est ce qui ressort généralement de l’expérience. Loin d’éprouver de la peur ou du dégoût, les participants ont plutôt donné des signes d’intense bonne humeur.

«C’est ironique comme résultat. J’ai approché Malefycia parce que je voulais un contexte où les gens auraient peur, mais je me rends compte que l’émotion prédominante, c’est vraiment la joie», me confie Frédéric Simard, l’inventeur de la lunette biométrique Nucleus Hermès, qu’il perfectionne avant de la commercialiser.

Si les participants avaient été triés au hasard parmi des gens qui n’aiment PAS l’horrible, les résultats auraient été différents. Le dégoût et la colère auraient peut-être prédominé.

«Là, on avait un échantillon de gens prêts à débourser presque 100$ pour avoir peur et qui aiment les expériences de ce genre», fait remarquer M. Simard.

Comment ça marche?

Après des études en génie électrique et en neurophysiologie, Frédéric Simard a conjugué ses expertises pour concevoir, avec sa compagnie Re-Ak Technologie, une lunette biométrique portable relativement confortable.

Ce masque lit mécaniquement les émotions en détectant les mouvements faciaux.

Par exemple, il y a le dégoût qui fait plisser le nez, la peur qui déclenche l’ouverture de la mâchoire, la joie qui fait articuler un sourire, la tristesse qui recourbe négativement les lèvres, la colère qui fronce les sourcils, etc.

Une ventouse digitale contrôle l’activité cardiaque.

Un bracelet mesure la conductibilité de la peau à l’instar du classique détecteur de mensonges.

En combinant ces trois lectures biométriques, le dispositif Hermès identifie les émotions.

Un système de localisation permet de savoir où celles-ci se produisent dans l’espace et une caméra montre ce que le sujet a devant les yeux.

«Mon appareil a des applications en marketing pour psychographier l’émotion des clients qui visitent un parc ou une exposition, mais aussi en jeux vidéo ou cinéma où l’on essaie de concevoir des contenus adaptatifs qui fluctuent en fonction de l’état émotionnel du joueur ou spectateur», raconte M. Simard, qui bénéficie d’une commandite de la firme de marketing SOM.

Avec les résultats bruts recueillis, M. Simard va dresser une carte du paysage émotionnel de l’expérience.

S’il cherche encore à lire de la peur chez ceux qui portent son masque, M. Simard peut peut-être s'adresser à La Ronde, qui inaugure ce mois-ci deux nouvelles maisons hantées qui excellent à faire sursauter.