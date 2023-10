Joyeux cocktail pour les 35 ans du Manoir Ronald McDonald de Québec

Il y avait beaucoup de fierté et de plaisir chez Desjardins, à Lévis, le 19 octobre dernier, pour la première édition du « Joyeux cocktail », un événement au profit du Manoir Ronald McDonald de Québec, qui souligne cette année son 35e anniversaire.

Les 150 convives ont généreusement contribué à la mission du Manoir, tout en profitant de la prestation musicale du groupe The Lost fingers et d’une vue spectaculaire sur le fleuve et la ville de Québec. L’équipe du Manoir tient à remercier les généreux donateurs qui ont pris part à l’événement. Leur participation a permis de recueillir la somme de 43 500 $, qui permettra d’apporter un peu de répit aux familles confrontées à la maladie de leur enfant.

Chaque année, le Manoir est là pour soutenir plus de 1000 familles en leur offrant un deuxième chez-soi pour accompagner leur enfant hospitalisé ou en traitement. Chaque don est important.

►Pour contribuer à la mission du Manoir Ronald McDonald, il suffit d’effectuer un don en ligne : manoirquebec.ca/faire-un-don/