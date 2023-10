Lancement du parfum ÉGÉRIE de Parikart

Le jeudi 26 octobre avait lieu le grand lancement médiatique du tout nouveau parfum ÉGÉRIE de Parikart. Plus de 100 personnes se sont rassemblées le temps d’une soirée au Capitole de Québec, pour découvrir la nouvelle luxueuse fragrance québécoise.

Premier parfum de Parikart, cette fragance est leur égérie et sert d'inspiration. Découvrez ses notes de roses blanches, de bois de santal et de vanille qui s'entremêlent et révèlent une odeur évoquant les côtés chaud, feutré et sensuel du cachemire. Une fragrance élégante et raffinée qui mettra de l’extraordinaire dans votre quotidien.

En plus de tous les services et produits offerts par cette destination beauté (Lévis et Saint-Romuald), cette eau de parfum se veut une muse qui représente olfactivement tout le mystère et l'élégance que Parikart a à offrir.

