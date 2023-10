Le combat de l’existence est souvent dur à mener

Quand on est jeune et qu’on a la vie devant soi, on a l’impression que tout est possible. On est enthousiaste et on se lance dans l’aventure avec fougue et entrain, en s’imaginant que le succès sera inévitablement au rendez-vous au bout de la route.

Puis peu à peu on se rend compte que rien n’est simple. Pas plus dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Prenez juste la beauté par exemple dans le cas des filles. Si on n’est pas jolie au départ, c’est plus ardu de faire son chemin. Autant dans la recherche d’un job que dans celle d’un homme avec qui former un couple.

Et même une fois qu’on a le job, il faut se démerder pour être bonne dans ce qu’on fait pour ne pas se faire damer le pion par une autre meilleure que soi. Pareil pour la vie de couple. Il ne suffit pas de trouver un homme à aimer, il faut travailler ensuite pour le garder, car les luttes entre femmes sont féroces, c’est connu.

En fait, on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers. Il faut sans cesse se battre pour avoir quelque chose, et encore se battre pour le garder ensuite. Je viens d’avoir trente ans et je suis déjà fatiguée de ce combat perpétuel à mener. Où est-ce que je vais trouver l’énergie pour continuer, voulez-vous bien me le dire ?

Une jeune qui se sent déjà vieille

Une réflexion du genre de la vôtre à un âge aussi jeune, je trouve ça inquiétant, et à la limite, quasiment anormal. Seriez-vous en burnout ou en dépression ? Venez-vous de vivre un revers personnel ou professionnel dont vous avez du mal à vous remettre ?

À trente ans, la vie commence à peine, et vous devriez être encore pleine de cette énergie qui motive une jeunesse qui croit encore que tout est possible. Comme tel ne semble pas être le cas, il faudrait prendre un peu de recul pour vous ressourcer et mieux repartir à neuf.

Une thérapie pourrait vous aider en ce sens. Pas besoin qu’elle soit longue, mais au moins qu’elle vous donne l’opportunité de comprendre pourquoi votre niveau d’énergie et d’espoir est aussi bas. Car il y a urgence de combler ça.

Peut-être avez-vous sauté une étape dans la planification de ce dont vous aviez besoin pour atteindre vos objectifs. Il vaut mieux vous ressourcer pendant qu’il en est encore temps que de continuer sur une lancée qui vous mènera à de terribles désillusions. Accordez-vous cette période de ressourcement essentielle pour retrouver l’élan perdu. Bonne chance !