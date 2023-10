Le génie de Poilievre

L’enchaînement gauche-droite, taxe carbone-coût de la vie se révèle un combo gagnant pour Poilievre.

Même au Québec, le discours conservateur sur l’abordabilité et le prix de l’essence porte ses fruits.

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais un sondage publié cette semaine indique une course à trois au Québec entre le Bloc, les libéraux et les conservateurs. Les trois partis seraient au coude à coude autour de 30%.

Voyons voir si la tendance se maintient, mais au Bloc, il y a de quoi s’inquiéter.

Humeur massacrante

Poilievre a réussi à capter l’humeur de la population. Et à l’inverse, les libéraux n’étaient pas prêts à défendre leur plan de lutte au changement climatique dans un contexte économiquement difficile.

Devant la grogne, Justin Trudeau a mis de l'eau dans son vin, hier, en doublant la compensation du fédéral pour ceux qui habitent dans les régions rurales et en annulant la taxe carbone pendant trois ans sur le chauffage au mazout en Atlantique.

C'est tout un revirement de situation.

Les libéraux ont commis l’erreur de croire que le débat sur la taxe carbone était mort et enterré.

Après tout, ils ont remporté les deux dernières élections en en faisant la promotion et la Cour suprême leur a donné raison sur leur droit d’en imposer une aux provinces.

Même les conservateurs avaient adopté une forme de tarification du carbone sous Erin O’Toole.

Faire payer les pollueurs, pour ensuite utiliser cet argent pour le remettre dans les poches des Canadiens, une idée tout à fait raisonnable pour réduire nos émissions de carbone, non?

À peu près tous les économistes sérieux trouvent que c’est une des meilleures façons de lutter contre les changements climatiques à peu de frais, incluant ceux du FMI, qui est loin d’être un repère d'écolos radicaux.

Puis est survenue la pandémie, une crise du logement et du coût de la vie et un chef conservateur qui tape sur ce clou comme si sa vie politique en dépendait.

Résultat: les deux tiers des Canadiens pensent que c’est le pire moment pour augmenter la taxe carbone.

Pire, c’est au Québec qu’on est les plus nombreux à être prêts à payer plus à la pompe pour réduire nos émissions de GES, avec un maigre 24%!

Même un député libéral de Terre-Neuve a récemment voté avec les conservateurs en faveur de l’annulation de la taxe carbone.

En beurrer épais

Pierre Poilievre surfe allègrement sur ce sentiment à coup de millions dépensés en publicité au Québec comme ailleurs au pays.

La bouffe coûte cher? Taxe carbone! L’essence? Taxe carbone! Les meubles, les électros, le chauffage? Taxe carbone!

On peut imputer la hausse du prix d’à peu près tous les biens et services à la tarification du carbone.

Elle a le dos large!

C’est tout le génie de l’argument Poilievre, même si ses prétentions sont grossièrement exagérées.

D’un, la taxe carbone ne s’applique pas au Québec. De deux, la très vaste majorité des Canadiens reçoivent plus d’Ottawa qu’ils finissent par payer.

Ce sont d’ailleurs les Albertains qui reçoivent le plus gros chèque fédéral. Une famille de quatre empoche plus de 1500$ en remboursement par année! On est loin d’un versement symbolique.

De trois, concrètement, la tarification du carbone imposée aux pollueurs qui refilent la facture aux consommateurs contribue de façon marginale à l’inflation.

Ce n’est pas grand-chose, mais ce n’est pas zéro.

On ne peut donc pas accuser Poilievre de carrément mentir. Il exagère, mais qui se surprendra qu’un politicien en beurre épais?