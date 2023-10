Les anciens locaux de Capitale Hélicoptère ont un nouveau souffle depuis peu. Fortes d’un nouveau propriétaire et d’une nouvelle administration, les salles Le Henri s’imposent à nouveau comme le lieu par excellence pour tenir une panoplie d’événements grâce à ces deux espaces au vaste potentiel. Les deux salles d’exception offrent, au total, une capacité d’accueil de plus de 1260 personnes et 585 places de stationnement, le tout à proximité de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Le Hangar d’Henri permet une foule de possibilités grâce à son canevas blanc. Un système d’éclairage à la fine pointe permet toutes sortes d’ambiances, des feutrées aux festives en passant par les plus chaleureuses. Galas, soirées d’entreprises, salons, spectacles, tournages et bien plus. Sur la photo principale, Vicky-Emmanuelle Robin, ancienne employée du Groupe Huot (à gauche), et Louise Martel, actionnaire de Potenza Capital Corporation, nouveau propriétaire du Complexe Capitale Hélicoptère.

Hommage aux Leclerc

Photo fournie par CMFQ

Le 14 octobre dernier, une plaque commémorative a été dévoilée dans l’église Saint-Jacques à Dieppe, en France, en hommage aux Leclerc, car l’ancêtre d’un grand nombre d’entre eux est originaire de cette ville portuaire de Normandie. Deux de ses plus illustres descendants sont aussi honorés : Félix Leclerc et François Leclerc, fondateur des Biscuits Leclerc. Ce nouveau lieu de mémoire est une initiative de la Commission de la mémoire franco-québécoise (CMFQ). Il a été réalisé en partenariat avec Jean-Robert Leclerc de Québec, les Biscuits Leclerc, la Mairie de Dieppe, les Amys du Vieux-Dieppe et la paroisse de Dieppe. Sur la photo de gauche à droite : Guy Turquer, président des Amys du Vieux-Dieppe ; Gaétan Leclerc, neveu de Félix Leclerc ; Roger Barrette, secrétaire général de la Commission de la mémoire franco-québécoise ; père Jean-Baptiste Baranger, curé de la paroisse ; Chantal Moreno, présidente de la section française de la Commission de la mémoire franco-québécoise, et Nicolas Langlois, maire de Dieppe.

Investissements de 10 M$

Photos fournies par Viandex

VIANDEX, de la rue Joly à Québec, a inauguré récemment l’agrandissement de ses locaux dont les travaux se sont déroulés au cours de la dernière année (octobre 2022 à octobre 2023) permettant d’ajouter à son bâtiment actuel une superficie d’entreposage de 20 500 pieds carrés, soit le double de l’ancienne capacité. Avec cet agrandissement, un investissement de 10 M$, VIANDEX consolide sa position de leader de l’industrie alimentaire et met tout en œuvre afin de mieux desservir sa clientèle et continuer son expansion vers le marché de Montréal ainsi que dans toutes les régions du Québec. Un autre investissement de 2 M$ est prévu en 2024 (une seconde phase) afin de rénover le bâtiment actuel. Ces deux projets majeurs permettront la création d’une vingtaine d’emplois en plus d’augmenter les ventes de 60 M$ au courant des cinq prochaines années.

Concert-bénéfice

Photo tirée de la page Facebook du Sanctuaire

L’auteur-compositeur-interprète Richard Vidal (photo), bien connu pour ses animations musicales fort appréciées aux célébrations dominicales, chantera Thérèse et son Créateur accompagné d’un ensemble vocal de 15 voix et de Sylvain Bérubé au piano, le mardi 7 novembre à 19 h 30, lors d’un concert-bénéfice au Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, 158, rue Bertrand, à Beauport. Chaque chant sera illustré par des images grâce à la participation du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. L’argent amassé aidera la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux à financer des travaux majeurs réalisés au perron de l’église. Billets en vente au coût de 30 $ au secrétariat, 418 663-4011, poste 2, ou au magasin du sanctuaire le dimanche entre 9 h 30 et 11 h 30.

Anniversaires

Photo d’archives, Agence QMI

Gilles Vigneault (photo), auteur-compositeur-interprète du Québec, 95 ans... Guildo Griffin, propriétaire de Studio Party Time... Francis Léonard, Alter&Go Marketing-Média inc., 57 ans... Simon Le Bon, chanteur de Duran Duran, 65 ans... Érick Rémy, ex-chroniqueur artistique et animateur radio\télé, 65 ans... Paul Rivard, ex-commentateur sportif de la chaîne TVA Sports, 67 ans... Christine Lamer, comédienne québécoise, 70 ans... Roberto Benigni, acteur et metteur en scène italien, 71 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 27 octobre 2022 : Geraldine Hunt (photo), 77 ans, chanteuse et productrice américaine de musique disco principalement connue pour son plus gros succès, Can’t Fake The Feeling, dans les années 1980... 2020 : Régis Lévesque, 85 ans, célèbre promoteur de boxe québécois... 2018 : Vichai Srivaddhanaprabha, 61 ans, propriétaire du club de football de Premier League Leicester City depuis 2010... 2015 : Albert Brie, 89 ans, écrivain humoriste québécois... 2014 : Daniel Boulanger, 92 ans, écrivain français... 2012 : Lou Reed, 71 ans, chanteur, guitariste et compositeur new-yorkais ancien leader du groupe Velvet Underground... 2010 : Pierre Boutet, 85 ans, ténor natif de Québec, réalisateur à l’antenne classique de la radio de Radio-Canada.... 2008 : Yvon Sirois, 84 ans, juge retraité de la Cour du Québec... 1996 : Arthur Tremblay, 79 ans, homme politique québécois, enseignant, fonctionnaire... 1949 : Marcel Cerdan, 33 ans, boxeur français.