Le PLQ se joint à la ridicule guerre aux VUS

La porte-parole en environnement du PLQ nous annonce que son parti rejoint le mouvement des verts obsédés par les VUS. Cette guerre contre les citoyens (très nombreux) qui font le choix de ce type de véhicule est simplement ridicule. Elle est idéologique, basée sur des préjugés et non sur des faits.

Le préjugé est simple: pour démontrer sa bonne conscience, on dépeint tous les propriétaires de VUS comme de gros inconscients qui polluent allègrement. On fait comme si nous nous promenions tous dans des VUS géants comme ceux qui assurent la sécurité du président américain.

Ce portrait méprisant est loin de la réalité. La grosse part du marché en 2023 revient à des VUS beaucoup plus petits, qui consomment bien moins que les voitures des générations passées. Et une part grandissante des ventes est constituée de VUS électriques ou hybrides. Pour rendre l’affaire plus ridicule encore, rappelons que la plupart sont montés sur des châssis de berlines.

Écoutez la rencontre Dutrizac – Dumont diffusée chaque jour en direct 7 h 05 via QUB radio :

La mauvaise cible

S’attaquer aux VUS, c’est s’attaquer à une forme de carrosserie, à un design, à des commodités. C’est ça qui ne tient pas la route. On ne s’attaque pas à un seuil de consommation d’essence, on ne s’attaque pas à des critères environnementaux objectifs.

On s’attaque au fait que l’arrière finit sur un hayon plutôt que sur une valise. On s’attaque au fait que le véhicule soit plus haut de quelques centimètres. En passant, cela est pratique dans un pays où il tombe de la neige.

J’étais déjà choqué d’avoir vu le gouvernement fédéral donner des millions de nos impôts à Équiterre pour faire une campagne publicitaire contre les propriétaires de VUS. Gaspiller notre argent pour propager les préjugés de bien-pensants. Cet argent aurait dû servir à mille autres fins utiles dans la lutte contre les changements climatiques.

Réglons une chose: les promoteurs de ces campagnes disent ne pas vouloir s’attaquer aux familles qui se procurent des VUS, mais plutôt aux fabricants. Parce que les compagnies manipuleraient les consommateurs qui achètent des VUS comme des pantins hypnotisés. Foutaise!

Dans l’histoire automobile, les constructeurs se sont souvent cassé la gueule en présentant au public des modèles qui n’ont plu à personne. Les VUS ont révolutionné l’industrie parce qu’ils répondent à des besoins. Parlez-en à la maman qui transporte une poche de hockey.

Photo d'archives, AFP

PLQ égaré

Je reviens au PLQ, qui embarque aujourd’hui dans le mouvement. J’ai été sincèrement étonné et déçu de voir cette publication de la députée McGraw, porte-parole officielle du PLQ en matière d’environnement. Elle s’accroche à une publication de la Fondation David Suzuki pour associer son parti à l’élan anti-VUS. Je suppose qu’il n’y avait aucun VUS dans le stationnement du récent congrès libéral.

Ce parti devait retrouver sa boussole avec son nouveau document d’orientation. Le parti des libertés individuelles qui s’attaque à la liberté de choisir le design de son véhicule. Le parti de l’économie qui s’associe aux campagnes de la gauche écologiste radicale. Ouf!