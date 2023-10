Le Salon du VR est commencé

Plus de 75 exposants, dont une vingtaine de concessionnaires, sont réunis cette fin de semaine au Centre de foires d’Expo Cité, à l’occasion du Salon du VR, proposé par l’ACVRQ, l’Association des Commerçants de Véhicules Récréatifs du Québec.

Jusqu’au 29 octobre, venez découvrir plus de 175 VR en exposition et la soixantaine d’entreprises présentes pour offrir divers produits et services. Les visiteurs des quatre coins du Québec s’y rendront pour avoir un aperçu des nouveautés que leur réserve l’année 2024 et rêver d’évasion.

Pour les commerçants membres de l’ACVRQ, l’un des objectifs de ce salon est de démontrer que monde du VR est un rêve accessible, et ce, pour tous les budgets. «Nous constatons depuis quelques années une diversité notable dans les modèles de VR sur le marché et l’ensemble de la population saura y trouver un modèle accessible à ses moyens. De plus, il sera possible de réserver son VR en avance et d’éviter les déceptions», affirme Sylvain Gauthier, président de l’ACVRQ.

►Commencez à rêver en consultant le site acvrq.com.