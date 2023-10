Le Stade olympique: déjà un symbole positif!

Les récents propos tenus par le premier ministre du Québec, François Legault, concernant le Stade olympique m’ont interpellé. Ainsi, il mentionne le défi de passer d’un symbole négatif à un symbole positif.

Dans mon cas, je préciserai, sans vouloir faire mon baveux, que le Stade olympique est depuis longtemps un grand symbole positif pour moi. Je conserve ainsi précieusement à la maison une bague de championnat sur laquelle est gravé le magnifique stade de Montréal et sa fameuse tour penchée. C’est un bijou spécial que possèdent seulement quelques Québécois, dont Randy Chevrier, Miguel Robédé, Jonathan Lapointe et moi.

C’est en effet au Stade olympique que j’avais remporté la coupe Grey, en 2008, avec mes coéquipiers des Stampeders de Calgary. Je ne m’étalerai pas sur le sujet puisque nous avions vaincu les Alouettes par le pointage de 22 à 14, cette année-là, en finale. Et vous avez parfaitement le droit de me détester pour ça.

• À lire aussi: Le jour où le quart-arrière des Alouettes a aidé une pauvre étudiante à gagner 100 000$

• À lire aussi: Les Alouettes n’ont pas le choix d’habiller les vétérans

• À lire aussi: Marc-Antoine Dequoy, le joueur canadien par excellence?

Ceci étant dit, je tiens surtout à rappeler qu’il y avait plus de 66 000 spectateurs sur place pour ce match de football. C’était malade!

Des projets d’ampleur

De toute évidence, et monsieur Legault l’a lui-même avoué, ça va coûter très cher pour rénover le Stade olympique. La population ne doit toutefois pas sous-estimer l’impact que peut avoir un grand stade fonctionnel pour une ville comme Montréal. Le Stade olympique est un fleuron québécois.

Le football fait d’ailleurs partie des sports pouvant profiter de la présence d’un nouveau toit au Stade olympique. On pourrait rêver à nouveau d’accueillir la Coupe Grey à Montréal parce qu’actuellement, ce n’est pas un scénario envisageable au stade Percival-Molson.

Les Alouettes pourraient aussi y présenter certains matchs éliminatoires à domicile. Imaginez plus de 45 000 personnes sur place pour assister à une partie comme la demi-finale de l’Est prévue le 4 novembre prochain. L’organisation en profiterait, avec cette seule rencontre, pour s’assurer d’être à flot dans son budget annuel. Et pourquoi pas y présenter éventuellement un match de la NFL? La nouvelle surface de jeu est d’ailleurs déjà un atout pour le Stade olympique.

Le message des Tiger-Cats

Il faut se permettre de rêver! D’ici là, on se donne rendez-vous au stade Percival-Molson, samedi, où les Alouettes boucleront leur saison régulière contre les Tiger-Cats de Hamilton, une équipe qu’ils retrouveront au même endroit la semaine suivante en demi-finale de l’Est. Même s’il n’y a aucun enjeu réel, ce week-end, il est clair pour moi que les Ti-Cats voudront se servir de cette partie pour lancer un message en vue de la suivante.

Concernant les Alouettes, ils peuvent se répéter les mots de mon ancien entraîneur-chef John Hufnagel qui sont justement inscrits sur la bague de 2008: «We got them right where we wanted». Hufnagel avait prononcé ces paroles à la mi-temps, alors que nous tirions de l’arrière 13 à 10... Pour les Alouettes de 2023, ils ont les Tiger-Cats exactement là où ils les voulaient en les affrontant à domicile.

–Propos recueillis par Benoit Rioux