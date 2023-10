«L’économie est au ralenti»: nos PME veulent diversifier leurs carnets de commandes

«L’économie est au ralenti», a répondu spontanément un entrepreneur québécois au Journal qui lui a demandé quels étaient ses principaux enjeux, en marge d’un salon national de donneurs d’ordres, sur la Rive-Sud de Montréal, jeudi.

«Le défi, c’est de continuer de développer des affaires. C’est pour cela que l’on est ici», a expliqué Nicholas Lajoie, président de MLG Peinture Industrielle, qui a fait le voyage de Louiseville, en Mauricie, à la journée des fournisseurs de Sous-traitance industrielle Québec (STIQ), à Boucherville.

«On a réussi à maintenir la même cadence, mais en allant chercher d’autres clients. On a eu besoin d’en remplacer parce que certains avaient diminué de beaucoup la demande. La clé est vraiment de renouveler la clientèle et de la maintenir», a-t-il résumé.

L’ex-dirigeant de Saputo, qui a fondé sa PME de sept employés il y a quatre ans, et dont le chiffre d’affaires avoisine déjà les 2 M$, a le vent dans les voiles.

Des fournisseurs du Cirque du Soleil ou de Lion Électrique lui font confiance. Le carnet de commandes est là, mais certains vents contraires soufflent aussi.

«On est en continuel combat là-dedans. On essaie d’avoir le carnet de clients le plus large possible pour avoir le plus de secteurs», a aussi partagé Steve Fortier, vice-président d’Optimétal 360, à Montmagny, rencontré au même événement.

Photo Francis Halin

Comme eux, de nombreux patrons de PME étaient préoccupés par le ralentissement économique, qui se fait sentir dans certains contrats ces derniers mois.

Chaque année, Le Journal va à la rencontre des dirigeants de ces entreprises qui font battre le cœur économique du Québec, mais lors de cette 17e édition, si la pénurie de main-d’œuvre était encore sur toutes les lèvres, c’est bel et bien l’économie qui les inquiétait davantage.

Aide de 1,3 M$

Pour donner un coup de pouce à STIQ, Québec lui a accordé une aide de 1,3 M$ pour qu’il puisse aider nos entreprises en bonifiant ses services.

Rappelons que STIQ a pour mission d'améliorer la compétitivité de nos entreprises manufacturières pour propulser l’économie québécoise.

Plus tôt en journée, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) avait publié son indice de confiance des PME, qui est à son plus bas depuis la crise sanitaire.

«Les propriétaires de PME se demandent ce que les prochains mois leur réservent, surtout compte tenu de la situation géopolitique internationale et de la date limite de remboursement des prêts du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes fixée en janvier 2024, qui approche à grands pas», avait déclaré Andreea Bourgeois, directrice de l’économie à la FCEI, par communiqué.