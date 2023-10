Les Alouettes de Montréal visent leur meilleur dossier depuis 2012

Les Alouettes aimeraient bien conclure la saison régulière sur une séquence de cinq victoires et une fiche de 11-7, ce qui serait le meilleur dossier du club montréalais depuis 2012. La réalité demeure que le match de ce samedi au stade Percival-Molson, contre les Tiger-Cats de Hamilton, est sans enjeu véritable.

Si la thématique de l’Halloween sera à l’honneur, l’objectif principal sur le terrain est de préparer le match suivant, soit la demi-finale de l’Est du 4 novembre à Montréal, entre les deux mêmes équipes.

Chez l’adversaire, l’entraîneur-chef Orlondo Steinauer a déjà indiqué qu’il utilisera le quart-arrière Bo Levi Mitchell pendant une partie de la rencontre, samedi.

«Nous ne nous soucions pas de l’autre équipe, nous faisons ce qui est le mieux pour notre club et, en ce sens, c’est préférable d’avoir Bo en uniforme pour qu’il joue un peu, a indiqué Steinauer, plus tôt cette semaine, en conférence de presse. Nous voulons voir des ajustements au moment d’appeler des jeux et on veut une continuité. Ce match est parfait pour nous. C’est ce que nous avons besoin par rapport à notre situation, présentement. Nous voyons ça comme une opportunité de devenir meilleure comme équipe.»

Âgé de 33 ans, Bo Levi Mitchell fait partie des meilleurs de sa profession dans la Ligue canadienne de football, mais il a été limité à seulement cinq parties, cette saison, en raison d’une blessure à la jambe droite.

Almondo Sewell absent

Du côté des Alouettes, Cody Fajardo, Caleb Evans et Davis Alexander seront tous en uniforme et prêts à voir de l’action comme pivot à l’attaque, selon le déroulement de la rencontre.

Le dévoilement de la formation, vendredi, laisse par ailleurs deviner que les Alouettes ont voulu accorder un match de repos au joueur de ligne défensive Almondo Sewell. Le porteur de ballon William Stanback et le botteur David Côté sont par ailleurs de retour au jeu, tout comme Tyrell Richards, un membre important sur les unités spéciales.

Rappelons qu’en raison des règles entourant le plafond salarial, les Alouettes n’avaient pas le loisir de reposer la plupart des vétérans. L’entraîneur-chef Jason Maas aura toutefois le mandat de gérer le temps d’utilisation de chacun.