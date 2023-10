Les Éditions Gladius: maîtres (du jeu) chez soi

Pour le président et fondateur des Éditions Gladius international, Marc Fournier, il était important de créer des jeux de société qui remporteraient un succès au Québec et qui intéresseraient les Québécois afin de devenir «maîtres chez nous».

«On a voulu se concentrer sur le Québec. On ne voulait pas sortir pour envahir les États-Unis ou le reste de la planète», explique M. Fournier en entrevue avec Le Journal.

L’entreprise, qui produit maintenant plus de 500 000 jeux par année, est toutefois née au début des années 1990 d’un désir bien particulier de Marc Fournier de s’acheter... une pourvoirie!

Alors âgé d’une vingtaine d’années, M. Fournier sortait d’un cours pour devenir garde-chasse, mais ne se trouvait pas d’emploi dans le domaine.

«On s’est demandés, moi et des amis, ce qu’on pourrait faire pour gagner de l’argent et s’acheter une pourvoirie, raconte-t-il. L’idée, c’était de faire un jeu sur la nature, la faune et l’environnement pour aller le vendre à une compagnie de jeux.»

Après des heures passées à la bibliothèque pour développer le jeu-questionnaire, personne n’a voulu acheter le concept pour le fabriquer. Marc Fournier et ses amis l’ont donc produit et assemblé à la main en plus de le distribuer.

Nature Enjeux était né, mais la demande n’était pas très forte... jusqu’à une entrevue accordée à l’émission Salut Bonjour! pour présenter leur projet.

«Ç’a explosé, la demande est arrivée. [Les propriétaires de boutiques] qui nous avaient dit “je vais attendre d’avoir de la demande”, alors là, la demande était là!», s’exclame M. Fournier.

Ce premier succès en a précédé bien d’autres, dont la série Gangster, OKO et de nombreuses adaptations de jeux télévisés. Ces dernières – comme Le Cercle ou Le Tricheur – ont d’ailleurs fait la réputation de Gladius.

«Qu’est-ce que le monde aime? Qu’est-ce que les gens regardent? Si on a une émission de télé qui a un million de cotes d’écoute, c’est que les gens aiment ça!», explique Marc Fournier.

L’envers d’un jeu à succès

Développer un jeu de société comporte son lot de défis, particulièrement pour Gladius qui souhaite demeurer «éducatif, familial et accessible».

Le coût de production est donc surveillé puisque l’entreprise veut se distinguer des jeux «de gamers» à plus de 100$ la boîte.

«Il faut s’arranger pour garder les gens le plus longtemps ensemble autour de la table», ajoute Marc Fournier.

Il a notamment passé des heures à regarder «des cassettes» d’émissions de télé pour trouver comment les adapter à un jeu de table.

Par la suite, le processus de test peut parfois être frustrant, particulièrement dans les premières conceptions. Un jeu peut prendre de quelques mois à des années pour être produit.

«Après 30 ans, ce n’est plus frustrant, mais dans les premiers temps [...] l’adrénaline et les frustrations pouvaient remonter, raconte Marc Fournier. Maintenant, l’ego baisse et c’est la qualité du jeu qui prime.»

Plongé toutes ces années dans le domaine des jeux de société, M. Fournier se reconnaît toutefois comme «un mauvais gagnant».

«J’aime bien agacer quand je joue, mais à force d’agacer ils se mettent à plusieurs contre moi...», laisse-t-il tomber en riant.

Et a-t-il fini par s’acheter une pourvoirie?

«Non! s’exclame-t-il. Et je n’en veux plus! On travaille tellement que lorsque je vais en nature maintenant, c’est pour relaxer.»

En rafale...

Entreprendre, c’est...? «Si j’entreprends quelque chose, il faut que ça finisse en succès. Sans ça, on ne le fait pas.»

Qui t’inspire? «Mon beau-père m’inspire beaucoup parce que c’était un homme d’affaires qui a réussi. Dans sa façon de voir les choses, dans ses exemples, il a beaucoup compté.»

Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, ce serait...? «Ce qui me répugne le plus dans le monde, c’est la violence envers les enfants et les femmes.»