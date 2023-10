L’ex-magnat de la mode Peter Nygard nie catégoriquement les accusations de viols

L’ex-magnat de la mode finno-canadien Peter Nygard a vertement nié tout comportement sexuel inapproprié vendredi au dernier jour de son témoignage lors de son procès pour viols, qui se déroule à Toronto, la métropole du Canada.

Le fondateur de Nygard International, âgé de 82 ans, a plaidé non coupable de chefs d’accusations d’agression sexuelle et de séquestration contre quatre femmes et une adolescente de 16 ans à Toronto, entre 1988 et 2005.

«Le genre d’allégations qui ont été soulevées et décrites représente un genre de comportement que je n’ai jamais eu et que je n’aurai jamais», a affirmé Peter Nygard à l’audience lorsqu’interrogé par son avocat Brian Greenspan.

Ce dernier lui demandait comment il pouvait rejeter avec autant de fermeté les allégations qui ont été portées contre lui par des plaignantes ces dernières semaines.

À la barre des témoins, le designer a démenti plusieurs points soulevés par les plaignantes, notamment sa participation à un concert des Rolling Stones avec l’une d’entre elles, son offre de pilule du lendemain à une autre après l’avoir violée, et son coup de fil à une autre femme à bord d’un vol pour planifier un rendez-vous.

«Dans ces années-là, si ma mémoire est bonne [les téléphones dans les avions] n’existaient pratiquement pas. On ne pouvait même pas faire d’appels», a affirmé Peter Nygard, ajoutant qu’il ne possédait pas de jet privé à la fin des années 1980.

L’homme aux cheveux blancs noués en chignon a aussi contesté la description faite de lui comme étant «toujours en compagnie de jeunes femmes».

«Ce n’est pas vrai», a-t-il rétorqué, citant en exemple une ancienne compagne de voyage qui était, à la même époque, de six ans plus vieille que lui.

Peter Nygard est accusé d’avoir utilisé son «pouvoir et son statut de riche créateur de mode pour attirer et agresser sexuellement de jeunes femmes».

D’autres accusations d’agressions sexuelles pèsent contre lui au Québec et au Manitoba, ainsi qu’une extradition vers les États-Unis, où il a été accusé de viol sur des dizaines de femmes et de filles, de racket et de trafic.

Le principal intéressé doit subir un contre-interrogatoire dès lundi alors que son procès entrera dans sa sixième semaine.