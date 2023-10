LHJMQ: une rivalité qui reprend vie

RIMOUSKI | La rivalité qui oppose l’Océanic de Rimouski à son rival de l’autre côté du fleuve, le Drakkar de Baie-Comeau, a pris une tout autre ampleur cette saison, car les deux formations sont au cœur d’un cycle de performance et elles visent une place dans le premier tiers du classement général de la LHJMQ.

Cette rivalité renouvelée en sera déjà à son quatrième chapitre de la campagne, demain, quand l’Océanic accueillera le Drakkar pour la deuxième fois en autant de jours au Colisée Financière Sun Life.

« C’est un gros test pour nous. Nous les avons affrontés à deux reprises à Baie-Comeau en début de saison. Le premier match, pour être honnête, nous n’avons pas été de calibre. Nous avions bien rebondi dans le deuxième match », a d’abord expliqué l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault, avant le duel d'aujourd'hui, lui qui a porté aussi les couleurs du Drakkar lors de sa carrière de joueur.

« C’est une équipe à maturité avec beaucoup de profondeur, mais je suis convaincu que nous sommes capables de jouer avec eux. »

L’instructeur de la formation rimouskoise estime que le programme double face aux détenteurs du premier rang du classement général du circuit Cecchini est une belle occasion pour sa troupe de voir où elle se situe par rapport aux meilleurs.

« Ils ont plus de joueurs de 19 ans [9] que nous [4]. Ils ont un beau mélange de jeunes et de vétérans. C’est pas mal l’année où ils arrivent à maturité. »

Des jeunes qui émergent

Dans le camp de l’Océanic, quelques jeunes sont en train d’émerger, dont les deux choix de première ronde de 2022, Quinn Kennedy et Spencer Gill, qui disputent leur deuxième saison dans la ligue.

« C’est le fun de les voir performer à 17 ans. Même chose avec un Tyson Goguen, qui est rendu à quatre buts avec un temps de glace plus limité. Il n’a pas besoin de 12 chances pour la mettre dedans. C’est un joueur qui commence à connaître la ligue et je suis convaincu qu’il va continuer à avoir du succès. On a commencé à le mettre en avantage numérique. Il a un lancer des ligues majeures », a analysé Joël Perrault.

Blais aux commandes de l’attaque

L’attaquant Alexandre Blais est sur une très bonne séquence offensive avec huit points, dont cinq buts, à ses trois derniers matchs. Il s’est hissé en tête des pointeurs de l’Océanic avec 17 points, dont 10 buts, en 14 parties, lui qui en avait marqué seulement sept en 64 rencontres l’an dernier.

« C’est un amoureux de la game. Il veut toujours s’améliorer. Il fait beaucoup de vidéos avec [l’entraîneur adjoint] Alexis Loiseau. Il mérite ce qui lui arrive », a commenté son entraîneur.