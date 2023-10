L’Océanic s’effondre en 3e période face au Drakkar

RIMOUSKI | Le Drakkar de Baie-Comeau a marqué quatre buts sans riposte en troisième période pour transformer un recul de 3-2 en une victoire de 6-3 face à l’Océanic ce vendredi soir à Rimouski.

Le Drakkar porte sa à quatre sa séquence victorieuse et freine à trois celle de l’Océanic. Alexandre Blais a participé à tous les buts de l’Océanic (1 but et 2 passes). Il a récolté 11 points à ses quatre derniers matchs.

« Ce fut un match en deux temps. J’ai adoré notre première et notre deuxième, mais je n’ai pas aimé notre troisième période. Ce n’est pas facile de jouer avec cinq défenseurs. L’absence de Charles Côté nous a fait mal. Il faut aussi donner crédit au Drakkar qui n’a pas paniqué malgré son retard de deux buts », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault.

Photo Alexandre D'Astous

L’Océanic a dominé la première

L’Océanic a ouvert la marque en milieu de première période lorsque Dominic Pilote (8e) s’est emparé du retour de Quinn Kennedy pour battre le gardien du Drakkar Olivier Ciarlo. Le capitaine du Drakkar, Isaac Dufort, a écopé d’une pénalité majeure et d’une extrême inconduite de partie pour avoir appliqué une mise en échec par derrière au défenseur de l’Océanic Charles Côté le longe de la rampe. Blais (11e) a profité de l’occasion pour doubler l’avance des locaux alors qu’il tentait une passe devant le filet à Maël St-Denis qui a dévié sur le patin d’un joueur du Drakkar.

Photo Alexandre D'Astous

Le Drakkar a brisé la glace en début de deuxième

Le Drakkar a réduit l’écart en début de deuxième période grâce à son meilleur marqueur Justin Gill qui s’est emparé d’une rondelle libre dans l’enclave. L’Océanic a répliqué en avantage numérique sur un tir des ligues majeures de Quinn Kennedy (4e). Le Drakkar a dominé le deuxième engagement et est finalement parvenu à réduire l’écart à un but sur un tir du cercle des mises en jeu de l’excellent Justin Poirier (10e).

Photo Alexandre D'Astous

Quatre buts du Drakkar en troisième

Le défenseur Niks Fenenko a créé l’égalité en début de 3e période. Jabez Seymour a profité de l’inertie du 4e trio de l’Océanic sur une mise en jeu en territoire défensif pour donner les devants au Drakkar pour la première fois de la rencontre. Les visiteurs ont ajouté deux buts en fin de match. Le 2e de Justin Gill dans un filet désert avec 2 : 37 à faire suivi de celui de Mathyas Melovski dans le haut du filet de Vincent Filion qui a déjà mieux paru.

En bref

En plus de Maxim Coursol, Lukas Hes a raté le match en raison d'une blessure ou de la maladie. Il était remplacé par Ben Cross. Anthony Paré a cédé sa place à Mathys Laurent à la ligne bleue. Olivier Théberge a aussi été retranché. Les deux mêmes équipes s’affrontent à nouveau samedi après-midi.