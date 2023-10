L'ONU préoccupée par les «crimes de guerre» commis dans la guerre Israël-Hamas

L'ONU s'est dite préoccupée vendredi par le fait que des «crimes de guerre» ont été commis et le soient encore dans le conflit qui oppose Israël au mouvement islamiste du Hamas.

«Nous sommes préoccupés par le fait que des crimes de guerre soient commis. Nous sommes préoccupés par la punition collective infligée aux Gazaouis en réponse aux attaques atroces du Hamas, qui constituent elles aussi des crimes de guerre», a déclaré Ravina Shamdasani la porte-parole du Haut-Commissariat des droits de l'homme, lors du briefing régulier de l'ONU à Genève.

Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, depuis les attaques sans précédent du mouvement islamiste le 7 octobre sur le territoire israélien qui ont fait plus de 1 400 morts en grande majorité civils et plus de 220 otages, selon les autorités israéliennes.

Les bombardements de l'enclave palestinienne par les forces armées israéliennes --qui ont aussi instauré un blocus quasi complet de Gaza-- ont fait plus de 7 000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza.

«La punition collective est un crime de guerre. Le châtiment collectif infligé par Israël à l'ensemble de la population de Gaza doit cesser immédiatement», a renchéri la porte-parole, dénonçant aussi l'usage d'explosifs à large rayon d'action dans des zones densément peuplées.

«Aucun endroit n'est sûr à Gaza. Obliger les gens à évacuer dans ces circonstances (...) et alors qu'ils sont soumis à un siège complet soulève de sérieuses inquiétudes quant aux transferts forcés, qui constituent un crime de guerre», a ajouté la porte-parole.

«Les attaques aveugles menées par des groupes armés palestiniens, notamment le lancement de roquettes non guidées sur Israël, doivent cesser», a-t-elle aussi demandé.

Ces groupes armés palestiniens «doivent libérer immédiatement et sans condition tous les civils capturés et toujours détenus. La prise d'otages constitue également un crime de guerre», a rappelé Mme Shamdasani.

Interrogée sur le fait de savoir si l'on pouvait parler de génocide en cours contre la population palestinienne dans la bande de Gaza, Mme Shamdasani a souligné qu'il n'appartenait pas au Haut-Commissariat de trancher.

«La qualification d'autres crimes doit vraiment être faite par un tribunal dans le cadre d'une procédure indépendante», a répondu Mme Shamdasani.

En réponse, la mission israélienne à Genève a déclaré que le droit international humanitaire restait la «référence» de l'armée israélienne, malgré «la brutalité du Hamas et le bouclier que lui offre l'ONU».

«Israël est en guerre contre le Hamas, une organisation terroriste génocidaire. Il ne s'agit pas d'une guerre contre les Palestiniens. Il ne s'agit pas d'une punition collective», a déclaré la mission.

«Israël fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les civils et atténuer les dommages qu'ils subissent, notamment en les informant à l'avance de l'existence de zones plus sûres, alors que le Hamas les met délibérément en danger», a également fait valoir la mission israélienne.

La Cour pénale internationale a ouvert une enquête officielle en 2021 sur les Territoires Palestiniens, notamment sur des crimes présumés commis par les forces israéliennes, le Hamas et les autres groupes armés palestiniens.

Etablie en 2002, la CPI est la seule juridiction internationale indépendante qui mène des enquêtes sur les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Israël, qui n'est pas membre de la CPI, a refusé de coopérer avec l'enquête ou de reconnaitre sa juridiction.