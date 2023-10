Météo: un léger tapis blanc attendu avant l’Halloween

L’Halloween n’est pas encore arrivée, mais les Québécois pourraient faire le saut en se réveillant lundi matin puisqu’une fine couche de neige devrait tapisser le sol dans plusieurs secteurs de la province.

La neige devrait se présenter dans la nuit de dimanche à lundi, principalement dans les secteurs au nord du fleuve, mais aussi dans le sud de la province, selon Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

Les flocons devraient se déplacer au cours de la journée vers Québec, la Beauce, et ce, jusque dans les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie, où une accumulation de neige entre 2 et 4 centimètres est attendue.

Les Montréalais devraient être les seuls à arriver à s’en sortir avec de la neige fondante.

Un premier avant-goût de l’hiver

Pas de panique pour les Québécois qui n’ont pas encore changé leurs pneus puisque la neige ne devrait pas rester «plus de 24 heures», d’après le météorologue.

«On parle d’une première accumulation de neige», a-t-il souligné. «Ça va disparaître assez rapidement.»

Par contre, la première neige arrive bien plus tôt que les autres années, selon la moyenne établie par l’agence fédérale au cours des 30 dernières années. À titre d’exemple, la moyenne pour Québec est normalement établie au 12 novembre.

«On était en retard pour le premier gel, mais on serait en avance si tout se passe comme prévu pour la première accumulation de neige», a expliqué M. Bégin.

Du beau temps, mais de la fraîcheur

La neige du début de la semaine devrait tout de suite laisser place au beau temps dès mardi.

«On a un système de beau temps qui s’installe sur tout le sud du Québec, mais ça va être frais», a précisé le météorologue.

Les Montréalais devraient aussi connaître leur première nuit en dessous de zéro degré Celsius. Il s’agit d’un grand écart par rapport à la nuit de jeudi à vendredi, où le mercure n’est pas descendu en dessous de 15 degrés Celsius, ce qui correspond à des minimums dignes de juillet.

Quoiqu’il arrive, le temps devrait donc être du côté des enfants pour récolter leurs bonbons pour le soir de l’Halloween, même s’ils devront s’habiller chaudement.