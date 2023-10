Ottawa serre la vis contre les abus au Programme d’étudiants étrangers

Immigration Canada serre la vis pour limiter les cas de fraudes qui profitent du Programme des étudiants étrangers du Canada en ajoutant davantage de vérifications.

À partir du 1er décembre, les établissements post-secondaires seront obligés de confirmer la lettre d’acceptation de chaque étudiant étranger auprès du ministère fédéral, l’objectif étant d’éviter les fausses déclarations.

Le ministre de l’Immigration Marc Miller a expliqué que bien des cas de fraude sont liés à des agents qui promettent à ces étudiants étrangers que le Programme leur garantira les papiers de résidence.

Or, le ministre a tenu à faire valoir que le fait de participer «n’est pas une garantie pour la résidence permanente ou une garantie pour la citoyenneté».

«La réalité c’est que si vous avez commis une fraude et que vous êtes dans ce pays, vous n’avez pas d’affaires à rester ici», a lancé le ministre de l’Immigration Marc Miller, en point de presse à Brampton, dans la région de Toronto, vendredi.

De plus, le gouvernement accordera aux établissements qui démontrent «une norme plus élevée en matière de services, de soutien et de résultats pour les étudiants étrangers» un traitement «prioritaire» des permis d’études pour les demandeurs.

L’aide des universités et collèges au logement des étudiants, de plus en plus difficile à payer en raison de la crise qui sévit partout au pays, pourrait entrer en compte.

Ottawa annonce aussi qu’il ajustera les critères du Programme de permis de travail post diplôme en fonction des besoins du marché du travail. Des réformes sont à prévoir «dans les mois à venir».