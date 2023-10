Près d’un an après «Canada’s Drag Race: Canada vs the World», l’Américaine Ra’Jah O’Hara retrouve Rita Baga aux Rendez-vous de la drag de Montréal

Près d’un an après y avoir été couronnée grande gagnante de Canada’s Drag Race: Canada vs the World, l’Américaine Ra’Jah O’Hara revient à Montréal pour la première édition des Rendez-vous de la drag. «J’ai l’impression de rentrer à la maison», confie-t-elle.

Décembre 2022. L’Olympia de Montréal présente la finale de Canada’s Drag Race: Canada vs the World, une nouvelle tentacule de la franchise RuPaul’s Drag Race offrant une nouvelle chance à des candidates d’ici et d’ailleurs. Quatre finalistes sont encore en lice pour la victoire: la Québécoise Rita Baga, la Britannique Victoria Scone et les Américaines Ra’Jah O’Hara et Silky Nutmeg Ganache.

C’est donc dans la métropole que Ra’Jah O’Hara a appris qu’elle gagnait le titre tant convoité, en plus de la couronne et de la cagnotte de 100 000$ l’accompagnant.

«J’ai pleuré comme un bébé!» s’exclame Ra’Jah O’Hara dans un éclat de rire.

«Je me souviens à quel point il faisait froid dehors, qu’il y avait énormément de neige. Mais tout ce que je pouvais ressentir, c’est la chaleur et l’amour des gens qui m’ont accueillie ici comme une des leurs», poursuit la drag-queen d’origine texane.

Elle n’a pas remis les pieds dans la province depuis cette victoire. Mais elle s’apprête à débarquer à Montréal pour y passer le week-end au palais des congrès. Et elle sait très bien que «tous les souvenirs vont remonter dès [qu’elle] posera les pieds en dehors de l’avion».

Photo fournie par Crave

Plus de 75 artistes

Inspiré des conventions internationales telles que DragCon – ou même les Comiccon de ce monde –, les Rendez-vous de la drag réunissent plus de 75 artistes d’ici et d’ailleurs en un même lieu. Le but: permettre aux fans de rencontrer leurs idoles et de leur en mettre plein la vue au fil de séances d’autographes, de performances et d’ateliers.

Les hôtes et instigatrices de l’événement, Michel Dorion et Rita Baga, seront évidemment sur place. Mais on pourra également croiser des stars internationales (Ra’Jah O’Hara, Drag Couenne, Lolita Banana, La Big Bertha et Kam Hugh) et plusieurs gros noms de la scène locale; on pense, entre autres, à Mona de Grenoble, Sasha Baga, Lady BOom BoOm, Miss Fountain, Clay Thorris, Heaven Genderfck, Crystal Starz et Barbada.

Seule invitée américaine, Ra’Jah O’Hara avoue qu’elle n’a pas hésité une seule seconde avant d’accepter l’invitation de sa consœur Rita Baga.

«Peu importe où Rita Baga m’invite, j’y vais», laisse-t-elle tomber.

«On a développé une relation très proche tout au long de Canada’s Drag Race: Canada vs the World. Et je suis tellement fière de tout ce qu’elle a accompli dans la dernière année. J’ai très hâte de la retrouver», poursuit Ra’Jah O’Hara.