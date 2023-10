«De type Airbnb»: voici les moyens utilisés par des proprios pour contourner les nouvelles règles de Québec

Des propriétaires d’hébergement touristique de type Airbnb utilisent de plus en plus les réseaux sociaux et des sites de petites annonces pour contourner les nouvelles règles de Québec et pour afficher en catimini leur logement à louer.

«Airbnb downtown Montréal à louer, 180$ la journée. Bienvenue dans votre oasis urbaine! Si vous cherchez une location courte durée alliant élégance, commodité et touche de luxe, vous l'avez trouvée!», peut-on lire dans une de ces annonces sur Facebook Marketplace.

Capture d'écran de Facebook Marketplace

Cette offre ne contient aucun numéro d’enregistrement délivré par la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ), comme l’exige pourtant la loi. Québec a même menacé le 1er septembre les proprios ou les entreprises qu’elles s’exposent dorénavant à une amende allant de 1000$ à 20 000$ pour ce genre d’infraction.

Le Journal a tout de même trouvé plusieurs dizaines d'annonces de séjour de 31 jours et moins sans numéro CITQ sur Kijiji, Facebook Marketplace, VRBO et Booking.com. Quatre hôtes questionnés à ce sujet par notre représentant ont aussitôt supprimé leur logement affiché discrètement.

Capture d'écran du site kijiji.ca

«[Ils] doivent indiquer distinctement le numéro d’enregistrement dans toute publicité, tout site internet et toute plateforme numérique, qu’ils soient transactionnels ou non», confirme Jean-Manuel Téotonio, du ministère du Tourisme.

Dans leur mire

Contacté à ce sujet, Revenu Québec affirme qu’il pourrait intervenir dans ce type de situation.

«Les citoyens et les municipalités peuvent dénoncer de façon anonyme les établissements d’hébergement touristique non conformes à la Loi sur l’hébergement touristique. Nous les invitons à consulter le site du Programme général de dénonciation », soutient leur porte-parole, Claude-Olivier Fagnant.

Ce dernier ajoute que Revenu Québec, responsable des enquêtes et de l’émission des constats d’infraction pour ces dossiers, a ajouté récemment une vingtaine de ressources pour «doubler sa force de frappe en hébergement touristique».

Les offres qui seraient non conformes pullulent en grande partie sur Kijiji, selon nos observations. Condos, chalets et appartements sont offerts pour une seule nuit aux quatre coins de la province et sans preuve officielle d’enregistrement. La plupart du temps, les hôtes décrivent un logement de «style Airbnb» dans le titre de leur annonce.

«Les personnes qui publient sur Kijiji sont responsables du contenu de leur annonce et doivent s'assurer qu'elles respectent toutes les lois en vigueur», se défend Kent Sikstrom, porte-parole du site web.

Hausse de cas

Les répressions exercées par Québec pour les offres d’hébergement à court terme ont eu pour effet d’inciter les hôtes Airbnb à afficher leurs propriétés sur des sites plus «clandestins», remarque le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Capture d'écran de Facebook Marketplace

«On en voit plus maintenant sur Marketplace ou Kijiji. Avant le resserrement de la loi en septembre, il n'y avait pas beaucoup de logements disponibles à court terme sur ces plateformes. Cela a augmenté depuis», soutient Martin Blanchard, co-porte-parole du RCLALQ.

Selon les données de son organisme, 3000 annonces au Québec ont disparu du site Airbnb depuis mars 2023, passant de 31 000 à 28 000.

«Beaucoup de gens sont là pour l’appétit du gain. Il faudrait penser à des solutions chez nous, comme celle adoptée dans la ville de San Francisco, aux États-Unis, où la loi impose à Airbnb une amende de 1000$ par jour pour chaque annonce qui n'est pas enregistrée», propose M. Blanchard.

RÈGLES DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE COURTE DURÉE:

Vous devez enregistrer votre établissement lorsque vous offrez au moins une unité d’hébergement : à des touristes, contre rémunération, pour des périodes de moins de 31 jours

Les droits payables pour l’enregistrement initial varient de 50$ à 145$

Les revenus découlant de l’exploitation d’un établissement de type Airbnb doivent être déclarés

Toute publicité et promotion sur des plateformes numériques (transactionnelles ou non) doivent afficher: le numéro d’enregistrement et le nom de l'établissement (le cas échéant)

Le numéro d’enregistrement doit être affiché sur toutes ces plateformes: Airbnb, VRBO, WeChalet, Kijiji, LesPac, Facebook, Instagram, etc.

Source : Gouvernement du Québec

LES INSPECTIONS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE AU QUÉBEC, DU 1er AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023:

Total des amendes remises au Québec : 5 465 400 $

Nombre d’inspections : 2855

Nombre d'inspections non conformes : 1542

Total des amendes remises seulement à Montréal : 1 989 750 $

Total des amendes remises seulement dans la ville de Québec : 402 650 $

Source : Revenu Québec

