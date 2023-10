Robert Card: des appareils auditifs l’ont-ils rendu paranoïaque?

De nouveaux détails concernant Robert Card, l’auteur de la tuerie qui a fait au moins 18 morts, et 13 blessés, mercredi soir à Lewiston, ont été divulgués.

Le suspect armé et dangereux aurait possiblement visé une ex-petite amie lors des meurtres, et aurait laissé une note de suicide à son fils, rapportent des médias américains.

La sœur de Robert Card aurait expliqué aux enquêteurs qu’il était possiblement à la recherche de son ex-copine lorsqu’il a commis l’irréparable, rapporte ABC News.

L’origine de la tuerie de masse pourrait donc prendre racine dans un conflit conjugal. L’ex-petite amie n’a pas été identifiée, mais il ne s’agit pas de son ex-femme dont il a divorcé en 2013.

Le suspect semble également avoir ciblé plusieurs amis sourds lors d’une soirée de jeu de poches, possiblement par vengeance, rapporte pour sa part le MailOnline.

AFP

Card, 40 ans, qui est instructeur d’armes à feu et réserviste pour l’armée américaine, aurait souffert de problèmes de santé mentale au cours des derniers mois.

Il s'était aussi vu prescrire un appareil auditif qui, selon lui, lui permettrait d'entendre les gens le critiquer au Schemengee's Bar, où il a commis sa deuxième fusillade.

L'homme originaire de Bowdon, dans le Maine, a ouvert le feu pour la première fois au bowling Just-In-Time Recreation juste avant 19 heures, tuant sept personnes. Le tireur est ensuite entré dans le Schemengees Bar & Grille, où il en a tué huit autres. Trois autres sont décédés à l'hôpital.

AFP

Au moment de l'horrible attaque, le bar accueillait un tournoi de «jeu de poches» pour la communauté sourde auquel Card participait activement. Le groupe jouait comme ils le font habituellement tous les mercredis soirs.

Appareils auditifs

Dans une interview avec The Daily Beast, la belle-sœur de Robert Card a déclaré que le suspect affirmait que grâce à ses appareils auditifs, il pouvait entendre les gens le «dénigrer». Elle a ajouté que Card avait eu des problèmes de santé mentale au cours de l'année écoulée.

«Il croyait vraiment entendre les gens dire des choses. Tout cela s'est produit au cours des derniers mois», a déclaré jeudi Katie Card. Elle a également déclaré qu’il se «mettait en colère» lorsque les gens essayaient de le convaincre que personne ne parlait de lui.

Écoutez l'entrevue avec Gilles Chamberland, psychiatre à l’Institut Pinel, via QUB radio :

«J'ai connu Rob toute ma vie. Il est calme, mais c'est la personne la plus aimante, travailleuse et gentille que je connaisse. Mais au cours de la dernière année, il a eu un épisode aigu de santé mentale, et cela a été un difficile», a-t-elle ajouté.

AFP

Katie Card a déclaré que lorsqu'elle avait entendu parler de la fusillade pour la première fois, elle a souhaité que son beau-frère ne soit pas impliqué.

«Nous savons qu'il est là-bas et qu'il est une bonne personne dans son cœur. Après tout cela, quand il aura le temps de réfléchir, il sera dégoûté. Nous voulons tous qu’il sache que nous l’aimons et que nous pouvons gérer les choses en famille. Il doit juste tendre la main et faire ce qu'il faut", a-t-elle poursuivi.

Les experts ont prévu que l’homme qui est également chasseur était bien équipé pour survivre en nature et pourrait même planifier une nouvelle attaque.

AFP

Il a également laissé son téléphone portable derrière lui pour éviter d'être détecté, a rapporté ABC News.

Son historique de recherche sur Internet est particulièrement inquiétant : théories du complot, craintes concernant une crise financière et une chute des marchés boursiers, problèmes LGBTQ+, droits des armes à feu et commentaires sur les fonctionnaires démocrates, y compris le président Joe Biden.

Card a été vu pour la dernière fois mercredi soir, fuyant le deuxième des deux endroits à Lewiston. Sa voiture abandonnée a été retrouvée peu avant 22 heures dans la ville de Lisbonne, à onze kilomètres de Lewiston.