Stornoway met fin à ses activités à la mine Renard: plus de 425 mises à pied

La mine de diamants Stornoway a annoncé vendredi matin qu’elle mettait fin de façon temporaire aux activités de sa mine Renard, dans le Nord-du-Québec, sur le territoire cri Eeyou Istchee. Cela mène à plus de 425 mises à pied temporaires.

Les employés ont appris la triste nouvelle ce matin sur les coups de 9 h, de la bouche de son PDG, Patrick Sévigny, a indiqué la société au Journal.

«L'incertitude croissante du prix du diamant à court et à moyen terme ainsi que la chute significative et soudaine du prix de la ressource sur le marché mondial, causées en partie par l'arrêt de l'importation de diamants bruts en Inde et par le climat géopolitique mondial, ont eu des impacts majeurs sur la situation financière à long terme de la Société», a expliqué l'entreprise par communiqué.

Stornoway souhaite se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies pour se redresser. Deloitte Inc. agira comme contrôleur.

Photo Francis Halin

Fonds publics

Stornoway appartient à Redevances Aurifières Osisko Ltée, Diaquem Inc. (une filiale en propriété exclusive d'Investissement Québec), la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et TF R&S Canada Ltd.

Au 31 décembre dernier, la CDPQ détenait 150M$ dans Redevances Aurifières Osisko Ltée. La CDPQ a un investissement de 0$ à 5M$ directement dans Stornoway.

«La CDPQ accompagne Stornoway depuis le tout début et a accompagné l’entreprise à travers les différents défis des dernières années. Étant donné la réalité actuelle du marché du diamant, la société a pris les décisions qui s’imposaient», a indiqué la porte-parole de la Caisse, Kate Monfette.

«Nous allons laisser le processus légal suivre son cours et ne commenterons pas davantage», a-t-elle ajouté.

Au fil des ans, Stornoway a reçu beaucoup d'aides publiques.

Photo Francis Halin

En 2018, Le Journal s'était rendu aux monts Otish pour visiter la mine.

— D'autres détails suivront...