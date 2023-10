Un appui plus fort près du tracé du tramway

Une constante se dégage de plusieurs sondages sur l’adhésion envers le tramway, et c’est l’appui plus important des citoyens de Québec qui seront desservis dans le secteur où ils habitent. Une preuve qui indique qu’il faut aller encore plus loin avec une phase deux.

Plus un nombre important de citoyens se sentiront concernés par le projet, et plus l’adhésion sera importante. C’est du moins ce qu’on peut déduire à la lumière des résultats du nouveau coup de sonde mené par Léger pour la Ville de Québec.

Il ressort aussi du sondage que les citoyens de la Ville de Québec qui habitent dans des secteurs où des députés de QS ou du PQ ont été élus sont en majorité favorables au tramway. C’est l’inverse dans la plupart des secteurs où des caquistes ont été élus, sauf sur le territoire de Louis-Hébert, représenté par Geneviève Guilbault, mais qui sera très bien desservi par le projet.

Citoyens de Louis-Hébert

D’ailleurs, si j’étais Geneviève Guilbault, je me garderais une gêne avant de me positionner comme elle le fait comme une opposante au projet, à travers la teneur de ses déclarations.

Si elle peut siéger comme députée, et avoir été choisie par M. Legault comme ministre des Transports et vice-première ministre, c’est parce que les citoyens de Louis-Hébert l’ont élue pour une seconde fois en 2022.

En 2020, le député libéral André Fortin avait relevé à quel point il était invraisemblable que Mme Guilbault se batte contre ses propres citoyens en proposant de retrancher le tronçon ouest du tramway pour que d’autres secteurs soient mieux desservis.

«C’est la première fois que je vois une députée militer pour l’annulation d’un projet dans sa propre circonscription, des services pour ses propres citoyens», avait lancé M. Fortin en point de presse.

Force est de constater que Mme Guilbault a continué, à travers ses paroles et ses gestes, de se battre contre le projet, à l’instar de plusieurs élus caquistes du caucus de Québec.

Chute des appuis

Pour le reste, il y a eu de nombreuses sorties à connotation négative de la part de la CAQ ces derniers temps. S’ajoute à cela le fait que des radios tapent à longueur d’émission sur le projet, comme le soulignait le maire vendredi.

En conséquence, on aurait pu s’attendre à ce que le taux d’appuis envers le projet chute de manière encore plus importante.

Quant au noyau d’opposants, il ne sera fort probablement convaincu que le jour où les gens pourront voir les bénéfices du projet, une fois concrétisé. Mais pour cela, il faut finir par le lancer, ce qui a beaucoup trop tardé déjà.